29 марта 2026, 20:45 | Обновлено 29 марта 2026, 20:53
Микаутадзе вспомнил, как феерил Евро. Грузия не оставила шансов Литве

Сборная Грузии одержала победу 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine. сборная Грузии по футболу

Сборная Грузии одержала победу над Литвой в товарищеском матче – 2:0.

Поединок состоялся в Каунасе на стадионе имени С. Дарюса и С. Гиренаса. Героем встречи стал Жорж Микаутадзе, который оформил дубль.

Нападающий открыл счет на 70-й минуте, реализовав пенальти, а на 84-й минуте удвоил преимущество своей команды. В конце матча хозяева остались в меньшинстве – на 90+3-й минуте был удален Гвидас Гинейтис.

Обе сборные не смогли пробиться в финальную часть ЧМ-2026. Следующим турниром для них станет Лига наций, которая стартует осенью.

Товарищеский матч.

Литва – Грузия – 0:2
Голы: Микаутадзе, 70, 90+3

Дмитрий Олийченко
