Микаутадзе вспомнил, как феерил Евро. Грузия не оставила шансов Литве
Сборная Грузии одержала победу над Литвой в товарищеском матче – 2:0.
Поединок состоялся в Каунасе на стадионе имени С. Дарюса и С. Гиренаса. Героем встречи стал Жорж Микаутадзе, который оформил дубль.
Нападающий открыл счет на 70-й минуте, реализовав пенальти, а на 84-й минуте удвоил преимущество своей команды. В конце матча хозяева остались в меньшинстве – на 90+3-й минуте был удален Гвидас Гинейтис.
Обе сборные не смогли пробиться в финальную часть ЧМ-2026. Следующим турниром для них станет Лига наций, которая стартует осенью.
Товарищеский матч.
Литва – Грузия – 0:2
Голы: Микаутадзе, 70, 90+3
