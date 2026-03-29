Микаутадзе вспомнил, как феерил Евро. Грузия не оставила шансов Литве

Сборная Грузии одержала победу над Литвой в товарищеском матче – 2:0.

Поединок состоялся в Каунасе на стадионе имени С. Дарюса и С. Гиренаса. Героем встречи стал Жорж Микаутадзе, который оформил дубль.

Нападающий открыл счет на 70-й минуте, реализовав пенальти, а на 84-й минуте удвоил преимущество своей команды. В конце матча хозяева остались в меньшинстве – на 90+3-й минуте был удален Гвидас Гинейтис.

Обе сборные не смогли пробиться в финальную часть ЧМ-2026. Следующим турниром для них станет Лига наций, которая стартует осенью.

