  4. Арсенал получил ужасную новость. Основной игрок получил повреждение
Чемпионат мира
29 марта 2026, 19:59 | Обновлено 29 марта 2026, 20:02
Арсенал получил ужасную новость. Основной игрок получил повреждение

Мартин Субименди уже покинул сборную Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Субименди досрочно покинул расположение сборной Испании.

Тренерский штаб исключил Мартина из состава из-за дискомфорта в колене. Сборная не хочет рисковать здоровьем футболиста и отправила его обратно в клуб.

«Арсенал» получил информацию от Федерации футбола Испании. По приезду Субименди ему проведут медицинское обследование.

В ходе международной паузы Мартин успел сыграть в товарищеском матче против Сербии (3:0), выйдя на поле на 77-й минуте. Игру против Египта он пропустит.

Перед стартом сезона 2025/26 Субименди стал игроком лондонского клуба. На счету полузащитника уже 44 поединка за «канониров»: шесть голов и три ассиста.

Мартин Субименди сборная Испании по футболу Арсенал Лондон травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: RFEF
