Арсенал получил ужасную новость. Основной игрок получил повреждение
Мартин Субименди уже покинул сборную Испании
Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Субименди досрочно покинул расположение сборной Испании.
Тренерский штаб исключил Мартина из состава из-за дискомфорта в колене. Сборная не хочет рисковать здоровьем футболиста и отправила его обратно в клуб.
«Арсенал» получил информацию от Федерации футбола Испании. По приезду Субименди ему проведут медицинское обследование.
В ходе международной паузы Мартин успел сыграть в товарищеском матче против Сербии (3:0), выйдя на поле на 77-й минуте. Игру против Египта он пропустит.
Перед стартом сезона 2025/26 Субименди стал игроком лондонского клуба. На счету полузащитника уже 44 поединка за «канониров»: шесть голов и три ассиста.
