Арсенал получил ужасную новость. Основной игрок получил повреждение

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Субименди досрочно покинул расположение сборной Испании.

Тренерский штаб исключил Мартина из состава из-за дискомфорта в колене. Сборная не хочет рисковать здоровьем футболиста и отправила его обратно в клуб.

«Арсенал» получил информацию от Федерации футбола Испании. По приезду Субименди ему проведут медицинское обследование.

В ходе международной паузы Мартин успел сыграть в товарищеском матче против Сербии (3:0), выйдя на поле на 77-й минуте. Игру против Египта он пропустит.

Перед стартом сезона 2025/26 Субименди стал игроком лондонского клуба. На счету полузащитника уже 44 поединка за «канониров»: шесть голов и три ассиста.