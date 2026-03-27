Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Тренер Ирландии тяжело говорил после фиаско в плей-офф: «Одне слово – боль»
Чемпионат мира
27 марта 2026, 12:50 | Обновлено 27 марта 2026, 13:27
198
0

Тренер Ирландии тяжело говорил после фиаско в плей-офф: «Одне слово – боль»

Матч с Чехией морально уничтожил Хеймира Хадльгримссона

Getty Images/Global Images Ukraine. Хеймир Хадльгримссон

Главный тренер сборной Ирландии, Хеймир Хадльгримссон, с разочарованием на лице прокомментировал поражение от Чехии в полуфинале плей-офф к чемпионату мира 2026.

Ирландская команда первой забила два мяча, но в ходе встречи утратила преимущество (2:2). Судьбу поединка решила серия пенальти, в которой ирландцы оказались слабее – 3:4 по пенальти.

«Одно слово – боль. Я чувствую боль. Я испытываю гордость за выступление игроков. Они отдали все. Я испытываю благодарность всем болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего матча, даже после поражения. Я горжусь быть частью этой команды. Лично я знаю, что сейчас все игроки ощущают только боль. Только боль.

Мы уносим с собой осознание того, что можем играть против команд, которые выше в рейтинге FIFA, и можем давать им бой: Португалия, Венгрия и вот здесь. Мы можем конкурировать с этими командами. Мы приехали сюда с тремя победами подряд – давно у этой национальной команды такого не было.

Следовательно, в этой команде есть прогресс. Она созревает. Это были самые важные матчи для большинства этих игроков. Приятно знать, что мы растем. Странно так говорить после сегодняшнего поражения.

Я знаю, что предвзят в этом, но все статистики и показатели команды улучшились. Большие матчи, напряжённые моменты, решающие ситуации постоянно – мы смогли пройти через это. Это показало стойкость и характер этих игроков, поэтому я чувствую уверенность двигаться дальше», – отреагировал Хеймир.

По теме:
пресс-конференция сборная Ирландии по футболу сборная Чехии по футболу ЧМ-2026 по футболу Хеймир Хадльгримссон
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем