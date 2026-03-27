Тренер Ирландии тяжело говорил после фиаско в плей-офф: «Одне слово – боль»

Главный тренер сборной Ирландии, Хеймир Хадльгримссон, с разочарованием на лице прокомментировал поражение от Чехии в полуфинале плей-офф к чемпионату мира 2026.

Ирландская команда первой забила два мяча, но в ходе встречи утратила преимущество (2:2). Судьбу поединка решила серия пенальти, в которой ирландцы оказались слабее – 3:4 по пенальти.

«Одно слово – боль. Я чувствую боль. Я испытываю гордость за выступление игроков. Они отдали все. Я испытываю благодарность всем болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего матча, даже после поражения. Я горжусь быть частью этой команды. Лично я знаю, что сейчас все игроки ощущают только боль. Только боль.

Мы уносим с собой осознание того, что можем играть против команд, которые выше в рейтинге FIFA, и можем давать им бой: Португалия, Венгрия и вот здесь. Мы можем конкурировать с этими командами. Мы приехали сюда с тремя победами подряд – давно у этой национальной команды такого не было.

Следовательно, в этой команде есть прогресс. Она созревает. Это были самые важные матчи для большинства этих игроков. Приятно знать, что мы растем. Странно так говорить после сегодняшнего поражения.

Я знаю, что предвзят в этом, но все статистики и показатели команды улучшились. Большие матчи, напряжённые моменты, решающие ситуации постоянно – мы смогли пройти через это. Это показало стойкость и характер этих игроков, поэтому я чувствую уверенность двигаться дальше», – отреагировал Хеймир.