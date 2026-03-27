Барджи заявил, что не счастлив в Барселоны

Вингер каталонской «Барселоны» Руни Барджи прокомментировал свое положение в обойме главного тренера Ханс-Дитера Флика, где он пока не является игроком стартового состава.

«Безусловно, я не могу сказать, что счастлив на все сто процентов, однако такова футбольная жизнь. Я с глубоким почтением отношусь к лидерам коллектива, ведь они – мои партнеры по команде. При этом я прекрасно осознаю свой потенциал и обладаю высокой самооценкой», – цитирует слова Барджи издание AS.

Напомним, что талантливый нападающий пополнил ряды «сине-гранатовых» прошлым летом. За прошедшее время швед принял участие в 22 поединках в рамках всех официальных турниров, записав на свой счет два забитых мяча и четыре голевые передачи.

Текущий контракт игрока с клубом действителен до лета 2029 года. Согласно данным аналитического портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста на данный момент составляет 15 млн евро.