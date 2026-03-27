  4. Барджи заявил, что не счастлив в Барселоны
27 марта 2026, 05:53 |
Вингер каталонской «Барселоны» Руни Барджи прокомментировал свое положение в обойме главного тренера Ханс-Дитера Флика, где он пока не является игроком стартового состава.

«Безусловно, я не могу сказать, что счастлив на все сто процентов, однако такова футбольная жизнь. Я с глубоким почтением отношусь к лидерам коллектива, ведь они – мои партнеры по команде. При этом я прекрасно осознаю свой потенциал и обладаю высокой самооценкой», – цитирует слова Барджи издание AS.

Напомним, что талантливый нападающий пополнил ряды «сине-гранатовых» прошлым летом. За прошедшее время швед принял участие в 22 поединках в рамках всех официальных турниров, записав на свой счет два забитых мяча и четыре голевые передачи.

Текущий контракт игрока с клубом действителен до лета 2029 года. Согласно данным аналитического портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста на данный момент составляет 15 млн евро.

По теме:
ПСЖ готовится перехватить очередного игрока Барселоны
Скандал в Испании: Атлетико обвиняет судей в помощи Реалу
Мбаппе лично связался с Пересом, чтобы сообщить о своем решении
Михаил Олексиенко Источник: AS
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 23:41 316
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции

Команда Сергея Реброва провалила ответственный поединок

ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 04:28 0
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции

Сергей Станиславович не огорчается после провала

Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 26.03.2026, 07:12
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Футбол | 27.03.2026, 00:02
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Футбол | 26.03.2026, 12:20
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Популярные новости
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
26.03.2026, 04:05 8
Футбол
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 23
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 13
Футбол
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Стала известна первая полуфинальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна первая полуфинальная пара турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 05:09
Теннис
