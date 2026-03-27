Ребров объяснил, почему сборная Украины потерпела поражение от Швеции
Наставник национальной команды считает, что его команда не показала максимум
В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3
После финального свистка главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров объяснил, почему его команда потерпела болезненное поражение в противостоянии с шведской командой:
«К сожалению, мы проиграли игру, проиграли плей-офф сильному сопернику, это футбол. Чтобы выигрывать такие игры, нужно показывать максимум. Мы этого не показали. Позорно ли это? Наверное, да.
Я верил, что эту игру можно было изменить, я давал наставления игрокам, они пытались изменить ситуацию на поле. Однако Швеция играла в три защитника, было тяжело сломать эту оборону», – сообщил Ребров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Що ти там міняв? 2:0 після першого тайму і вже на другий треба було міняти майже увесь склад, але ти ідіот чекав поки до 80 хвилини поки на табло не за маярило 3:0, от тоді до тебе дійшло що треба щось міняти, коли вже було пізно. Баран