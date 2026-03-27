Ребров объяснил, почему сборная Украины потерпела поражение от Швеции

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3

После финального свистка главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров объяснил, почему его команда потерпела болезненное поражение в противостоянии с шведской командой:

«К сожалению, мы проиграли игру, проиграли плей-офф сильному сопернику, это футбол. Чтобы выигрывать такие игры, нужно показывать максимум. Мы этого не показали. Позорно ли это? Наверное, да.

Я верил, что эту игру можно было изменить, я давал наставления игрокам, они пытались изменить ситуацию на поле. Однако Швеция играла в три защитника, было тяжело сломать эту оборону», – сообщил Ребров.