Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 марта 2026, 00:15 |
1290
13

Ребров объяснил, почему сборная Украины потерпела поражение от Швеции

Наставник национальной команды считает, что его команда не показала максимум

27 марта 2026, 00:15 |
1290
13 Comments
Ребров объяснил, почему сборная Украины потерпела поражение от Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3

После финального свистка главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров объяснил, почему его команда потерпела болезненное поражение в противостоянии с шведской командой:

«К сожалению, мы проиграли игру, проиграли плей-офф сильному сопернику, это футбол. Чтобы выигрывать такие игры, нужно показывать максимум. Мы этого не показали. Позорно ли это? Наверное, да.

Я верил, что эту игру можно было изменить, я давал наставления игрокам, они пытались изменить ситуацию на поле. Однако Швеция играла в три защитника, было тяжело сломать эту оборону», – сообщил Ребров.

Олег
ГОНДУРАСИ !!!! ВСИ ОТСТОЙНИ КОНЧИТИ !!! Гнати Реброва сраною митлою !!!!!!!!
Chicot
Боже,яке кінчене
mini.f
Нчого собі - шведи грали в три захисника!!!! Оце несподіванка! Тренерський штаб на це не розраховував аж ніяк... Геніальні шведи - грали с трьома захисниками, Ребров навідь в страшному сні такого не передбачував.... Я впевнений, що Реброву потрібні санітари, випадак дуже складній і йому потрібна швидка медична допомога, психіатрів.....
Alex Komnin
Швеція - це сильний суперник? Коли в них такий пенсійний й бездарний захист...Це Україна була жахлива. Швеція всім програвала увесь рік. Сильна. В нього й Арменія сильна
Vince Mesk
Опять всё в тумане с выводом так и со стратегией как получится и игроками по именам а не с сильнейшими на сегодня кто забивает  
Istm
Не треба пояснень. Тільки одне - навіщо його призначили тренером. Мені це було незрозуміло ще коли обговорювали кандидатуру Реброва і багато хто з дописувачів підтримував це призначення. Вочевидь, мені його тренерський геній було не осягнути як тоді, так і зараз.
antt
Так наші шанси на мондіаль, ще у вересні після Баку часто здавалися нереальними. Там за три місяці взяли шість пунктів із іслами і вийшли на інших нордів. Щоб реально за пять хвилин все програти. Було ж очевидно що пропустять швидко, буде дуже погано, потім не відіграються. А то якби такий рахунок 0:1 тримався до майже 90-ї хвилини. А ні розтянули задоволення до трьох голів. Коли кожен не вірив а гравці могли сказати. А що ми можемо зробити при такій грі і такому рахунку. Тому цього разу боротьба за мондіаль була швидкою, але з поганим результатом. 
Igor 🇺🇦 Київ
Здається сірожа ти сьогодні обісрався по повній.
Що ти там міняв? 2:0 після першого тайму і вже на другий треба було міняти майже увесь склад, але ти ідіот чекав поки до 80 хвилини поки на табло не за маярило 3:0, от тоді до тебе дійшло що треба щось міняти, коли вже було пізно. Баран
igor64
Якісь боягуз... та біжіть вперед, та вдарте,хоч раз по воротах ...
igor64
Ой як боляче....  Ну ніяк не грали... бігали як купа баранів...
zaval1965
Як завжди у Серожи-усі погані крім нього.
antt
То не на максимум треба грати. А голів не треба пропускати таких, від такого максимального форварда як Докереш.
Александр Бондарь
В три?Румыны сегодня в пять играли,но турки вскрыли.
