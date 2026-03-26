Украина – Швеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

26 марта сборная Украины проводит ключевой матч полуфинала плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Швеции.

Встреча проходит в испанской Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Матч начался в 21:45 по киевскому времени.

«Сине-желтые» завершили групповой этап отбора на второй позиции, имея в активе 10 очков. Шведская команда не смогла напрямую квалифицироваться, набрав лишь два очка, однако пробилась в плей-офф благодаря выступлениям в Лиге наций.

Победитель этой пары сыграет в решающем матче за путевку на мундиаль против сильнейшего в противостоянии Польша — Албания.

ЧМ-2026. Плей-офф отбора, полуфинал.

Украина – Швеция – 0:1 (обновляется)

Гол: Виктор Декереш, 6.

ГОЛ! Декереш, 6 мин, 0:1