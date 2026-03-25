Сборная Украины активно готовится к матчу против сборной Швеции.

С 21 марта «сине-жёлтые» под руководством Сергея Реброва начали подготовительный сбор к решающим матчам отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Уже 26 числа украинцы в Валенсии встретятся со Швецией. Если удастся победить, то 31 марта Украина сыграет в финальном матче отбора к ЧМ-2026 либо против Албании, либо против Польши.

ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку перед игрой со Швецией