Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дьокереш против Трубина. Сколько голов он забил в ворота украинца?
25 марта 2026, 07:31
Вспомним все матчи, в которых шведский нападающий играл против украинского вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine.

Уже 26 марта состоится полуфинальный матч плей-офф чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Украины сыграет против сборной Швеции.

Интересным моментом этого противостояния может стать дуэль нападающего шведской команды Виктора Дьокереша и украинского вратаря Анатолия Трубина.

Эти игроки уже встречались между собой 7 раз в противостояниях лиссабонских «Спортинга» и «Бенфики».

В этих 7 матчах Дьокереш забил 3 гола в ворота Трубина, а также отдал 3 результативные передачи.

Матчи Виктора Дьокереша против Анатолия Трубина во всех турнирах (7)

  • 10.05.2025: чемпионат Португалии, Спортинг – Бенфика – 1:1 (ассист)
  • 11.01.2025: Кубок португальской лиги, Бенфика – Спортинг – 1:1 (7:6 – по пенальти) (гол и реализованный пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов)
  • 29.12.2024: чемпионат Португалии, Спортинг – Бенфика – 1:0 (ассист)
  • 06.04.2024: чемпионат Португалии, Спортинг – Бенфика – 2:1
  • 02.04.2024: Кубок Португалии, Бенфика – Спортинг – 2:2 (ассист)
  • 29.02.2024: Кубок Португалии, Спортинг – Бенфика – 2:1 (гол)
  • 12.11.2023: чемпионат Португалии, Бенфика – Спортинг – 2:1 (гол)
Даниил Кирияка
