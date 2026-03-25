Дьокереш против Трубина. Сколько голов он забил в ворота украинца?
Вспомним все матчи, в которых шведский нападающий играл против украинского вратаря
Уже 26 марта состоится полуфинальный матч плей-офф чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Украины сыграет против сборной Швеции.
Интересным моментом этого противостояния может стать дуэль нападающего шведской команды Виктора Дьокереша и украинского вратаря Анатолия Трубина.
Эти игроки уже встречались между собой 7 раз в противостояниях лиссабонских «Спортинга» и «Бенфики».
В этих 7 матчах Дьокереш забил 3 гола в ворота Трубина, а также отдал 3 результативные передачи.
Матчи Виктора Дьокереша против Анатолия Трубина во всех турнирах (7)
- 10.05.2025: чемпионат Португалии, Спортинг – Бенфика – 1:1 (ассист)
- 11.01.2025: Кубок португальской лиги, Бенфика – Спортинг – 1:1 (7:6 – по пенальти) (гол и реализованный пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов)
- 29.12.2024: чемпионат Португалии, Спортинг – Бенфика – 1:0 (ассист)
- 06.04.2024: чемпионат Португалии, Спортинг – Бенфика – 2:1
- 02.04.2024: Кубок Португалии, Бенфика – Спортинг – 2:2 (ассист)
- 29.02.2024: Кубок Португалии, Спортинг – Бенфика – 2:1 (гол)
- 12.11.2023: чемпионат Португалии, Бенфика – Спортинг – 2:1 (гол)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
