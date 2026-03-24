Трудная артиллерия. Один из лидеров УПЛ поддержал судейскую реформу

Черкасский ЛНЗ выступил с официальным заявлением, поддержав требования житомирского «Полесья» относительно изменений в судейской системе УПЛ:

«Футбольный клуб ЛНЗ поддерживает стремление украинских клубов к совершенствованию всех составляющих футбола, в том числе и судейской системы. Мы убеждены, что только системный подход, открытость процессов и ответственность всех участников футбольного сообщества могут обеспечить качественные изменения.

В то же время подчеркиваем, что любые изменения должны быть результатом согласованной позиции всего футбольного сообщества. Прежде всего, мы считаем необходимым провести совместную встречу клубов с УПЛ и руководством УАФ для формирования четкого видения и определения стратегического вектора развития.

На сегодняшний день отсутствие единого понимания конечной цели и путей ее достижения создает риски принятия точечных решений без системного эффекта. В таком виде подобные инициативы могут быть восприняты футбольной общественностью как декларативные и не приносящие практического результата.

Отдельно подчеркиваем, что клубы не должны и не могут брать на себя функции дисциплинарного воздействия на арбитров, в частности в отношении их дисквалификации. Подобная практика неприемлема, поскольку создает риски и может привести к хаосу в управлении футбольными процессами.

Футбольный клуб ЛНЗ выступает за развитие, взвешенные решения и стабильное будущее украинского футбола».