Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  При чем тут Мбаппе? В Реале произошла чистка кадров
Испания
24 марта 2026, 12:07 | Обновлено 24 марта 2026, 12:11
241
1

При чем тут Мбаппе? В Реале произошла чистка кадров

Испанский гранд попрощался с тренерским штабом

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» попрощался с медицинским штабом после того, как он ошибочно обследовал не то колено французского форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Даниэль Риоло.

По информации источника, после этой ошибки в Мадриде приняли решение попрощаться сразу со всем медицинским штабом. Восстановился игрок после повторного обследования во Франции.

В текущем сезоне на счету Килиана Мбаппе 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 38 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Ранее Клопп прокомментировал слухи, связывающие его с «Реалом».

По теме:
Килиан Мбаппе травма Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
більше того:
оте коліно було навіть не Мбаппе...))
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем