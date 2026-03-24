При чем тут Мбаппе? В Реале произошла чистка кадров
Испанский гранд попрощался с тренерским штабом
Мадридский «Реал» попрощался с медицинским штабом после того, как он ошибочно обследовал не то колено французского форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Даниэль Риоло.
По информации источника, после этой ошибки в Мадриде приняли решение попрощаться сразу со всем медицинским штабом. Восстановился игрок после повторного обследования во Франции.
В текущем сезоне на счету Килиана Мбаппе 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 38 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
Ранее Клопп прокомментировал слухи, связывающие его с «Реалом».
оте коліно було навіть не Мбаппе...))