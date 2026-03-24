При чем тут Мбаппе? В Реале произошла чистка кадров

Мадридский «Реал» попрощался с медицинским штабом после того, как он ошибочно обследовал не то колено французского форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Даниэль Риоло.

По информации источника, после этой ошибки в Мадриде приняли решение попрощаться сразу со всем медицинским штабом. Восстановился игрок после повторного обследования во Франции.

В текущем сезоне на счету Килиана Мбаппе 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 38 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

