В Ливерпуле сообщили, когда Исаак может вернуться на поле

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак имеет все шансы восстановиться к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов против «ПСЖ». По информации издания Daily Mail, 26-летний шведский форвард уже приступил к индивидуальным тренировкам и в данный момент проходит финальную стадию реабилитации после травмы.

Сообщается, что наставник «красных» Арне Слот рассматривает возможность включения Александера в заявку уже на первую игру, которая состоится 8 апреля. К ответному же поединку, запланированному на 14 апреля, нападающий должен выйти на пик своей физической формы.

Напомним, что «Ливерпуль» осуществил трансфер Исака в сентябре 2025 года, заплатив за игрока 145 млн евро. В текущем сезоне швед принял участие в 16 встречах, записав на свой счет три забитых мяча и один результативный пас.