  Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23 марта 2026, 19:49 | Обновлено 23 марта 2026, 20:46
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером

У команды из Нидерландов непростой график

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

АЗ Алкмаар обратился к УЕФА с просьбой перенести ответный поединок 1/4 финала Лиги конференций с донецким «Шахтером». Об этом сообщает Forzanec.

По информации источника, нидерландский клуб был намерен перенести ответную игру с «горняками» из-за плотного графика: 16 апреля команды проведут матч лиги конференций, а уже 19 числа «АЗ» сыграет с НЕКом за Кубок Нидерландов.

В УЕФА на просьбу АЗ ответили отказом.

Первый матч между АЗ и «Щахтером» состоится 9 апреля в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч будет сыгран 16 апреля в 19:45 по Киеву.

antt
Такий заголовок що ніби вони вже і в Польщі не хочуть грати, а десь інакше
SamojlovS
На другой ветке говорят, что матч был перенесён для подготовки сборной? Ну тогда тем более странно. Наша УАФ вместе с УПЛ составляют календари игр, и не могут так их составить, чтоб дать клубам нормально доиграть тур??? Это многое говорит об их профессионализме. 
SamojlovS
Коренное отличие нашего чемпионата от европейских - в явной форме: наши переносят при необходимости игры внутреннего чемпионата (например, сейчас Шахтер перенёс), а голландцы - наоборот - пытаются перенести еврокубковую игру... Кому что важнее. 
