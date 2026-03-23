Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером

АЗ Алкмаар обратился к УЕФА с просьбой перенести ответный поединок 1/4 финала Лиги конференций с донецким «Шахтером». Об этом сообщает Forzanec.

По информации источника, нидерландский клуб был намерен перенести ответную игру с «горняками» из-за плотного графика: 16 апреля команды проведут матч лиги конференций, а уже 19 числа «АЗ» сыграет с НЕКом за Кубок Нидерландов.

В УЕФА на просьбу АЗ ответили отказом.

Первый матч между АЗ и «Щахтером» состоится 9 апреля в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч будет сыгран 16 апреля в 19:45 по Киеву.

