Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
У команды из Нидерландов непростой график
АЗ Алкмаар обратился к УЕФА с просьбой перенести ответный поединок 1/4 финала Лиги конференций с донецким «Шахтером». Об этом сообщает Forzanec.
По информации источника, нидерландский клуб был намерен перенести ответную игру с «горняками» из-за плотного графика: 16 апреля команды проведут матч лиги конференций, а уже 19 числа «АЗ» сыграет с НЕКом за Кубок Нидерландов.
В УЕФА на просьбу АЗ ответили отказом.
Первый матч между АЗ и «Щахтером» состоится 9 апреля в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч будет сыгран 16 апреля в 19:45 по Киеву.
Ранее стало известно, когда состоится перенесенный матч «Шахтера» и «Зари».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
