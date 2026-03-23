Александр АНТОНЕНКО: «Мы не узнавали не игроков, а нашу игру»

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал поражение от львовских «Карпат» (0:4) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Сегодня разгромное поражение. Были видны и ярость, и отчаяние. В какой-то момент прозвучала фраза: «В что мы играем?» Что больше всего вызвало такую реакцию?

– Мы сегодня не узнавали не игроков, а нашу игру. Дело не в отдельных футболистах и не в каких-то непонятных действиях. Нам нужно разобраться, как именно мы уступили. Сейчас важно проанализировать матч и понять причины.

– Есть ли у вас уже какие-то объяснения того, почему сегодня так происходило на поле?

– Пока что трудно сказать. Нам нужно детально разобрать эту игру. Возможно, это вопрос графика, возможно, мы где-то ошиблись в подготовке. Я имею в виду и себя тоже – нужно все проанализировать.

– В предыдущих матчах в стартовом составе выходил Прокопенко, а сегодня сыграл Кулаковский. Это было тактическое решение? И впоследствии вы его заменили.

– Нельзя сказать, что мы были кем-то недовольны. Мы просто перестроились по ходу игры. Нужно было изменить тактическую схему.

– То есть замена была связана именно с тактическими изменениями?

– Да. Мы перестроились: с трех защитников перешли на схему с четырьмя.

– Если подвести итоги матча, счет 0:4 соответствует тому, что происходило на поле?

– Если говорить откровенно, то, пожалуй, да. Сегодняшний счет соответствует тому, что было на поле.