Реал – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В воскресенье, 22 марта, состоится матч 29-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид».
Матч принимает стадион Сантьяго Бернабеу.
Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Реал занимает второе место в Ла Лиге, имея в активе 66 очков. У Атлетико на девять очков меньше и третья позиция.
Ла Лига. 29-й тур.
Реал – Атлетико – 2:2 (обновляется)
Голы: Винисиус, 52(п), Вальведре, 55 – Лукман, 33, Молина, 66.
ГОЛ! Лукман, 33 мин, 0:1!
ГОЛ!Винисиус, 52 (п) мин, 1:1!
ГОЛ! Вальверде, 55 мин, 2:1!
ГОЛ! Молина, 66 мин, 2:2!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
