  4. Безумие в Ла Лиге. Аутсайдер оформил камбэк, отыгравшись с 0:3
22.03.2026 17:15 – FT 3 : 4
Алавес
22 марта 2026, 19:18 | Обновлено 22 марта 2026, 20:28
Безумие в Ла Лиге. Аутсайдер оформил камбэк, отыгравшись с 0:3

«Алавес» перевернул матч с «Сельтой»

Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта состоялся яркий матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором было забито семь голов.

Стадион «Эстадио Балайдос» в городе Виго принял встречу «Сельты» и «Алавеса».

Хозяева с самого старта взяли игру в свои руки и создали комфортное преимущество: «Сельта» за 18 минут забила три мяча.

Такой счет должен был свести на нет все шансы «Алавеса», но гости совершили невозможное.

«Алавес» совершил фантастический камбэк, забив четыре гола в ворота соперника.

Благодаря такой феерической победе со счетом 4:3 «Алавес» улучшил свое положение в таблице и отошел от зоны вылета.

Ла Лига. 29-й тур, 22 марта

«Сельта» – «Алавес» – 3:4

Голы: Хутгла, 19, 37, Альварес, 27 – Мартинес, 45+3, 74, Перес, 50, Реббаш, 78

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Абде Реббах (Алавес), асcист Виктор Парада.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Мартинес (Алавес), асcист Абде Реббах.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Angel Perez (Алавес), асcист Антонио Мартинес.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Мартинес (Алавес), асcист Angel Perez.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Ютгла (Сельта), асcист Уго Сотело.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Альварес (Сельта), асcист Ферран Ютгла.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Ютгла (Сельта), асcист Хави Родригес.
mini.f
Таких чудес не буває, а якщо і бувають - то тільки по домовленності, особливо, коли одна з команд в зоні "вильоту". 
