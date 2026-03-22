Безумие в Ла Лиге. Аутсайдер оформил камбэк, отыгравшись с 0:3

22 марта состоялся яркий матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором было забито семь голов.

Стадион «Эстадио Балайдос» в городе Виго принял встречу «Сельты» и «Алавеса».

Хозяева с самого старта взяли игру в свои руки и создали комфортное преимущество: «Сельта» за 18 минут забила три мяча.

Такой счет должен был свести на нет все шансы «Алавеса», но гости совершили невозможное.

«Алавес» совершил фантастический камбэк, забив четыре гола в ворота соперника.

Благодаря такой феерической победе со счетом 4:3 «Алавес» улучшил свое положение в таблице и отошел от зоны вылета.

Ла Лига. 29-й тур, 22 марта

«Сельта» – «Алавес» – 3:4

Голы: Хутгла, 19, 37, Альварес, 27 – Мартинес, 45+3, 74, Перес, 50, Реббаш, 78