Испания22 марта 2026, 15:47 | Обновлено 22 марта 2026, 15:48
410
0
Барселона – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)
22 марта проходит матч 29-го тура чемпионата Испании
22 марта 2026, 15:47 | Обновлено 22 марта 2026, 15:48
410
0
22 марта в 15:00 стартовал матч 29-го тура испанской Ла Лиги: «Барселона» – «Райо Вальекано».
Матч пройдет в Барселоне на знаменитом стадионе – «Камп Ноу».
Перед матчем «Барселона» возглавляла турнирную таблицу испанской лиги, имея в активе 70 очков.
«Райо Вальекано» борется за то, чтобы не вылететь: 14-е место и 32 очка.
Ла Лига. 29-й тур, 22 марта
«Барселона» – «Райо Вальекано» – 1:0 (обновляется)
Гол: Араухо, 24
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
21.03.2026, 11:34 2
21.03.2026, 00:02
21.03.2026, 09:26 6
21.03.2026, 11:10 2
21.03.2026, 13:15
20.03.2026, 18:55 25
22.03.2026, 08:20 11
22.03.2026, 14:22 31