  БУТКЕВИЧ: «Мы подписали с ним контакт. Он воспринял это как негатив»
Украина. Премьер лига
22 марта 2026, 19:27 | Обновлено 22 марта 2026, 19:32
БУТКЕВИЧ: «Мы подписали с ним контакт. Он воспринял это как негатив»

Президент «Полесья» – о новой роли Усика

ФК Полесья. Геннадий Буткевич

Президент ФК «Полесье» Геннадий Буткевич прокомментировал назначение Александра Усика на должность первого вице-президента клуба.

«Сегодня мы подписали новый контракт с Александром. Раньше он был с нами как игрок и спортсмен, а теперь переходит в руководство. У него будет серьезная работа, в частности направление реформы судейства.

Мы планируем сотрудничать с другими клубами, чтобы внедрять эти изменения. Усик очень позитивно воспринял предложение и рад новой роли.

Он воспринял последние скандалы в украинском футболе как негатив», – сказал Геннадий Буткевич.

судейство Александр Усик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Геннадий Буткевич
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Полесье
