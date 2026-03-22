БУТКЕВИЧ: «Мы подписали с ним контакт. Он воспринял это как негатив»

Президент ФК «Полесье» Геннадий Буткевич прокомментировал назначение Александра Усика на должность первого вице-президента клуба.

«Сегодня мы подписали новый контракт с Александром. Раньше он был с нами как игрок и спортсмен, а теперь переходит в руководство. У него будет серьезная работа, в частности направление реформы судейства.

Мы планируем сотрудничать с другими клубами, чтобы внедрять эти изменения. Усик очень позитивно воспринял предложение и рад новой роли.

Он воспринял последние скандалы в украинском футболе как негатив», – сказал Геннадий Буткевич.