БУТКЕВИЧ: «Мы подписали с ним контакт. Он воспринял это как негатив»
Президент «Полесья» – о новой роли Усика
Президент ФК «Полесье» Геннадий Буткевич прокомментировал назначение Александра Усика на должность первого вице-президента клуба.
«Сегодня мы подписали новый контракт с Александром. Раньше он был с нами как игрок и спортсмен, а теперь переходит в руководство. У него будет серьезная работа, в частности направление реформы судейства.
Мы планируем сотрудничать с другими клубами, чтобы внедрять эти изменения. Усик очень позитивно воспринял предложение и рад новой роли.
Он воспринял последние скандалы в украинском футболе как негатив», – сказал Геннадий Буткевич.
