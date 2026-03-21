Осасуна – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

21 марта в 19:30 начался поединок 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Осасуна» и «Жирона».

Арена «Эстадио Эль Садар» в Памплоне стала местом проведения матча чемпионата Испании.

В стартовом составе гостей вышли два украинца – Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Украинский вратарь Владислав Крапивцов – в запасе каталонцев.

Предыдущая дуэль «Осасуны» и «Жироны» завершилась минимальной победой каталонцев – 1:0. В том матче в начале 2026 года забил Ванат.

Ла Лига. 29-й тур, 21 марта

«Осасуна» – «Жирона» – 0:0 (обновляется)