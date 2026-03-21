Криворожский «Кривбасс» и «Эпицентр» из Каменец-Подольского встретились в субботу, 21 марта, в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Горняк», расположенный в Кривом Роге. Фанаты и поклонники футбола обратили внимание на состояние газона, который находится далеко не в идеальном состоянии.

«Кривбасс» после 20 сыгранных туров набрал 31 балл и разместился на шестой позиции в турнирной таблице. В предыдущем матче подопечные Патрика ван Леувена потерпели поражение от «Полесья» – 0:2.

«Эпицентр» перед игрой с криворожским клубом занимал 13-е место, имея в своем активе 20 пунктов. Команда Сергея Нагорянка одержала две победы подряд в последних играх – с «Колосом» (4:0) и «Рухом» (2:0).

ФОТО. Пляжный футбол? Состояние газона в матче между Кривбасса и Эпицентра