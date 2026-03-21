Известный тренер дал совет Нагорняку перед матчем с Кривбасом в УЛП

Известный украинский тренер Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча Кривбасс – Эпицентр в 21 туре Украинской Премьер-лиги.

– Кривбасс – Эпицентр. На мой взгляд, матч где-то равных команд. Подопечные Сергея Нагорняка нашли свою игру, а парни Патрика ван Леувена несколько «забуксовали». Чего лично вы ожидаете от этого матча?

– Я не могу с вами согласиться. Не скажу, что Кривбасс где-то «забуксовал». Кривбасс в последнем матче проиграл Полесью (0:2), но тяжело играть, когда у тебя нет форварда. Мы знаем, что Карлос Парако пропускал эту игру – это была существенная потеря для Кривбасса. Мне нравится команда Патрика ван Леувена – у них есть свой почерк. Эта команда создает много голевых моментов... Да, у них есть определенные трудности игры в обороне, были матчи, где они много пропускали. В целом мне импонирует стиль и уровень игры Кривбасса. Мы видим, что им тяжело «вскрыть» массированную оборону, как поставила у своих ворот Оболонь в матче в Киеве (0:0).

Я не могу сказать, что Эпицентр нашел свою игру. Мне точно не понравился матч против Руха (2:0) в плане организации игры. Все решил один случай, когда мяч попал в руку защитнику Руха – пенальти на старте второго тайма стало ключевым моментом игры. Не могу сказать, что Эпицентр заслужил эту победу. Во втором тайме Движение преобладало команду Нагорняка. Они имели голевые моменты и могли сравнять счет. Я понимаю, что Эпицентру сейчас очень важно набирать очки. Психология где-то давит на тех – каждая игра на вес золота.

В домашней игре против Эпицентра Кривбасс будет атаковать большими силами – здесь можно хорошо сыграть на переходных фазах – это плюс. Но отдам предпочтение Кривбассу, который играет на домашней арене. Кривбасс дома очень мощно выглядит, – сказал Вирт.