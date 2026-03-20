Шахтер трижды уступал в плей-фф командам из Нидерландов
Горняки ранее ни разу не преодолевали «оранжевый» барьер
Соперником «Шахтера» в 1/4 финала Лиги конференций стал АЗ. Ранее горняки трижды встречались с командами из Нидерландов на стадии плей-офф: с «Родой» в первом раунде Кубка УЕФА-1999/2000, с АЗ в 1/8-й КУ-2004/05 и с «Фейеноордом» в 1/8-й Лиги Европы-2022/23. И во всех трех случаях выбыли из дальнейшей борьбы. В общем же «Шахтер» на всех стадиях провел с «оранжевыми» 9 матчей. Одержал 2 победы, 1 встречу завершил вничью, 6 проиграл, 12 мячей забил, 23 пропустил.
В свою очередь АЗ также трижды играл на стадии плей-офф с украинцами. Нидерландцы взяли верх над «Шахтером» в 1/8 финала Кубка УЕФА-2004/05 и «Мариуполем» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы-2019/20, но уступили «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов-2020/21. Общий баланс встреч АЗ с нашими командами: 5 побед, 3 ничьи, 3 поражения, мячи 15-11.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Шахтер против команд из Нидерландов в еврокубках
9 игр: +2=1-6, 12-23
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
1999/00
|
КУ
|
Р1
|
Рода
|
0:2 (г)
|
1:3 (д)
|
2004/05
|
КУ
|
1/8
|
АЗ
|
1:3 (д)
|
1:2 (г)
|
2017/18
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Фейеноорд
|
2:1 (г)
|
3:1 (д)
|
2022/23
|
ЛЕ
|
1/8
|
Фейеноорд
|
1:1 (д)
|
1:7 (г)
|
2023/24
|
ЛЧ
|
ОТ
|
ПСВ
|
2:3 (г)
|
АЗ против команд из Украины в еврокубках
11 игр: +5=3=3, 15-11
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
2004/05
|
КУ
|
1/8
|
Шахтер
|
3:1 (г)
|
2:1 (д)
|
2010/11
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
1:2 (д)
|
0:2 (г)
|
2011/12
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Металлист
|
1:1 (г)
|
1:1 (д)
|
2019/20
|
ЛЕ
|
КР3
|
Мариуполь
|
0:0 (г)
|
4:0 (д)
|
2020/21
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
0:2 (г)
|
|
2022/23
|
ЛК
|
ГТ
|
Днепр-1
|
1:0 (г)
|
2:1 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.
