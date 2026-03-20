  4. Дебютант сборной Украины заинтересовал клуб АЛП. Известна сумма трансфера
20 марта 2026, 11:42 |
540
Борис Крушинский может сменить клубную прописку

ФК Полесье. Борис Крушинский

Защитник житомирского Полесья Борис Крушинский, получивший дебютный вызов в расположение национальной сборной Украины, может сменить клубную прописку.

По инормации источника, английский Брентфорд рассматривает кандидатуру Бориса Крушинского для усиления состава. Клуб даже планирует отправить скаута на ближайшие матчи сборной, чтобы оценить потенциального новичка.

Причиной интереса к украинскому игроку травма основного левого защитника команды Рико Генри и завершение его контракта. По информации, трансфер Крушинского может составить около 10 млн. евро.

Крушинский стал одним из дебютантов Реброва, получив вызов на мартовские матчи национальной команды. За Брентфорд уже выступает еще один игрок сборной Украины – Егор Ярмолюк.

Gargantua
он не слабее Миколенко, только опыта меньше
Chystyi_stavok
За що 10 млн., вибачте? І що вони там у збірній збираються подивитися, якщо проти Швеції він наврядчи вийде на поле (а якщо навіть і вийде, то лише на декілька хв. потягнути час)?!
...
Це хіба що якщо не дай Бог доведеться 31-го грати товарняк, тоді вже так, у його буде більше на це часу себе показати.
