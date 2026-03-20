Дебютант сборной Украины заинтересовал клуб АЛП. Известна сумма трансфера

Защитник житомирского Полесья Борис Крушинский, получивший дебютный вызов в расположение национальной сборной Украины, может сменить клубную прописку.

По инормации источника, английский Брентфорд рассматривает кандидатуру Бориса Крушинского для усиления состава. Клуб даже планирует отправить скаута на ближайшие матчи сборной, чтобы оценить потенциального новичка.

Причиной интереса к украинскому игроку травма основного левого защитника команды Рико Генри и завершение его контракта. По информации, трансфер Крушинского может составить около 10 млн. евро.

Крушинский стал одним из дебютантов Реброва, получив вызов на мартовские матчи национальной команды. За Брентфорд уже выступает еще один игрок сборной Украины – Егор Ярмолюк.