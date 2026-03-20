  Не Шаран. Александрия мог возглавить другой известный тренер
20 марта 2026, 10:54 | Обновлено 20 марта 2026, 10:55
418
0

Не Шаран. Александрия мог возглавить другой известный тренер

Горожане рассматривали вариант с приглашением Олега Дулуба

20 марта 2026, 10:54 | Обновлено 20 марта 2026, 10:55
418
0
Не Шаран. Александрия мог возглавить другой известный тренер
Олег Дулуб

«Александрия» рассматривала вариант приглашения на должность главного тренера первой команды клуба белорусского специалиста Олега Дулуба, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

Однако, по информации источника, «горожане» решили отказаться от предложенной кандидатуры и сделали выбор в пользу Владимира Шарана, который в настоящее время возглавляет «Александрию-2». Отмечается, что именно он должен в ближайшее время заменить у руля команды Кирилла Нестеренко.

В настоящее время «Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26, набрав 11 очков в 21 матче чемпионата Украины. Команда не побеждает в УПЛ с 27 сентября 2025 года.

Олег Дулуб чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера Александрия Украинская Премьер-лига Кирилл Нестеренко Владимир Шаран
Дмитрий Вус Источник: Inside UPL
