Он взял все послематчевые пенальти. Ноттингем вышел в четвертьфинал ЛЕ

Английский Ноттингем Форест завоевал путевку в четвертьфинал Лиги Европы, одолев датский Мидтьюлланд по итогам двухматчевого противостояния 1/8 финала.

После поражения в первой игре со счетом 0:1 английская команда выиграла в Дании в основное время (2:1), поэтому судьба противостояния решалась в овертайме и серии пенальти. В составе гостей отличились Николас Домингес и Райан Йейтс, тогда как за хозяев забил Мартин Эрлич.

В послематчевых ударах более хладнокровными оказались футболисты Ноттингема, которые реализовали все свои попытки и выиграли серию (пен. 3:0), при этом голкипер Штефан Ортега не пропустил ни одного гола с пенальти.

В серии пенальти точными ударами отметились Морган Гиббс-Уайт, Ибраим Сангаре и Неко Уильямс.

Ноттингем Форест продолжит выступления в четвертьфинале Лиги Европы, где сыграет против Штутгарта или Порту (1:2 в первой игре).

Читайте также: Фрайбург отгрузил 5 мячей Генку и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Лига Европы УЕФА. 1/8 финала

Ответный матч, 19 марта 2026

Мидтьюлланд (Дания) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:2 пен. 0:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Эрлич, 69 – Домингес, 40, Йейтс, 52

Серия пенальти: Гиббс-Уайт (0:1), Чо Ки Син (не забил), Сангаре (0:2), Шимшир (не забил), Неко Уильямс (0:3), Чилуфья (не забил)

