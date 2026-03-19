Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он взял все послематчевые пенальти. Ноттингем вышел в четвертьфинал ЛЕ
Лига Европы
Мидтьюлланд
19.03.2026 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 1 : 2
Ноттингем Форест Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
19 марта 2026, 22:43 | Обновлено 19 марта 2026, 23:05
Он взял все послематчевые пенальти. Ноттингем вышел в четвертьфинал ЛЕ

Английская команда с огромным трудом прошла Мидтьюлланд в Лиге Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Штефан Ортега

Английский Ноттингем Форест завоевал путевку в четвертьфинал Лиги Европы, одолев датский Мидтьюлланд по итогам двухматчевого противостояния 1/8 финала.

После поражения в первой игре со счетом 0:1 английская команда выиграла в Дании в основное время (2:1), поэтому судьба противостояния решалась в овертайме и серии пенальти. В составе гостей отличились Николас Домингес и Райан Йейтс, тогда как за хозяев забил Мартин Эрлич.

В послематчевых ударах более хладнокровными оказались футболисты Ноттингема, которые реализовали все свои попытки и выиграли серию (пен. 3:0), при этом голкипер Штефан Ортега не пропустил ни одного гола с пенальти.

В серии пенальти точными ударами отметились Морган Гиббс-Уайт, Ибраим Сангаре и Неко Уильямс.

Ноттингем Форест продолжит выступления в четвертьфинале Лиги Европы, где сыграет против Штутгарта или Порту (1:2 в первой игре).

Лига Европы УЕФА. 1/8 финала

Ответный матч, 19 марта 2026

Мидтьюлланд (Дания) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:2 пен. 0:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Эрлич, 69 – Домингес, 40, Йейтс, 52

Серия пенальти: Гиббс-Уайт (0:1), Чо Ки Син (не забил), Сангаре (0:2), Шимшир (не забил), Неко Уильямс (0:3), Чилуфья (не забил)

Сетка плей-офф

Фотогалерея

Лига Европы Ноттингем Форест Мидтьюлланд серия пенальти Штефан Ортега Райан Йейтс Морган Гиббс-Уайт Ибраим Сангаре Неко Уильямс
Николай Степанов
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем