Шахтер – Лех. Видео голов и обзор матча (обновляется)

19 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 между командами Шахтер и Лех.

Коллективы играют на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Ответный матч. 19 марта

Шахтер (Украина) – Лех (Польша) – 0:1 (матч продолжается) [первый поединок – 3:1]

Голы: Исхак, 13, 45+7 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Исхак, 13 мин.

ГОЛ! 0:2 Исхак, 45+7 мин. (пен.)