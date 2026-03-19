Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Игорь КОСТЮК: Наконец-то его прорвало. Уедет в сборную в хорошем настроении
Премьер-лига
Александрия
19.03.2026 13:00 – FT 0 : 5
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 16:21 |
1824
0

Игорь КОСТЮК: Наконец-то его прорвало. Уедет в сборную в хорошем настроении

Наставник киевского «Динамо» прокомментировал победу в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ после матча 21-го тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии» (5:0).

– Перед матчем удалось услышать вашу подсказку игрокам, что мяч на таком поле обязательно будет прыгать. И вот первые два гола были забиты, как показалось, именно после такого поведения мяча. Выходит, сработала ваша подсказка?

– Прежде всего, мы говорили ребятам перед матчем, чтобы такие ошибки, которые могли произойти из-за специфики поля, не приводили к потерям мяча и быстрым контратакам на наши ворота. При этом просили ребят заставлять ошибаться соперника и пользовались этими ошибками.

– За счет чего, прежде всего, удалось одержать такую ​​убедительную победу?

– Мы не знали, по какой схеме будет играть «Александрия». Думали, что, вероятно, она построит оборону в пять защитников. Однако нужно отдать должное команде соперника: она сегодня хотела играть в футбол, использовала схему в четыре защитника и продемонстрировала, что у нее хорошо настроены переходные фазы.

Для нас хорошо, когда команда соперника не закрывается: есть свободное пространство, и мы понимаем, в каких фазах можем доминировать. И сегодня это принесло результат.

– В этом году у «Динамо» уже шесть матчей и шесть побед. В каком из этих поединков ваша команда показала футбол, наиболее близкий тому, который вы хотите видеть в ее исполнении?

– Мы стремимся побеждать в каждом матче. Сегодня поединок был очень мощным как физически, так и эмоционально. Перед игрой акцентировали внимание игроков на том, что впереди пауза на матчи сборных будет возможность отдохнуть, и поэтому на сегодняшний матч нужно достать из себя все силы и эмоции и обязательно побеждать.

Что касается вашего вопроса, то назову матч с «Полесьем». Вернее, его второй тайм. В перерыве мы внесли коррективы и вы могли видеть, как работали наши переходные фазы, какие моменты мы создавали за счет этих быстрых переходов. Поэтому второй тайм матча с «Полесьем» – это та игра, к которой мы стремимся.

– Сегодня снова сработал стандарт. И было интересно наблюдать в этих моментах за взаимодействием тренеров и игроков команды. Ярмоленко, забив мяч, побежал к вашему ассистенту, Мацею Кендзереку, а потом и к вам.

— Это его (Мацея Кендзерека, – прим) зона ответственности. Поэтому в ситуации со стандартными положениями он выходит к кромке поля и подсказывает ребятам, напоминает, кто где должен располагаться. И я тоже могу участвовать в таких процессах.

– Как прокомментируете дебютный гол Редушка за первую команду?

– Он делает первые шаги в команде на взрослом уровне. Конечно, мы переживаем за него. Однако Богдан отвечает нам на это тем, как работает. Пока у него не все получается, но он прислушивается к подсказкам.

В результате он сегодня забил. В предыдущих матчах у него были моменты, но ему никак не удавалось забить. Сегодня, наконец, его прорвало. Надеюсь, этот гол даст ему толчок. Пока Редушко едет в сборную в хорошем настроении, – подытожил Костюк.

По теме:
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Динамо Киев Александрия - Динамо Игорь Костюк Андрей Ярмоленко пресс-конференция Богдан Редушко Полесье Житомир
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем