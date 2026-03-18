Украина. Премьер лига18 марта 2026, 19:05 | Обновлено 18 марта 2026, 20:07
Кудровка – Полесье – 0:2. Дубль Гуцуляка. Видео голов и обзор матча
Фрагменты матча УПЛ
18 марта в состоялся матч чемпионата Украины между Кудровкой и Полесьем в рамках 21 тура УПЛ.
В первом тайме дубль за пять минут оформил атакующий полузащитник Алексей Гуцуляк, Полесье выиграло со счетом 2:0.
Полесье набирает 42 пункта и находится на третьей позиции. Кудровка идет 11-й.
Чемпионат Украины. 21-й тур
Кудровка – Полесье 0:2
Голы: Гуцуляк, 18, 23
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье), асcист Борис Крушинский.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье), асcист Максим Брагару.
