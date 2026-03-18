18 марта в состоялся матч чемпионата Украины между Кудровкой и Полесьем в рамках 21 тура УПЛ.

В первом тайме дубль за пять минут оформил атакующий полузащитник Алексей Гуцуляк, Полесье выиграло со счетом 2:0.

Полесье набирает 42 пункта и находится на третьей позиции. Кудровка идет 11-й.

Чемпионат Украины. 21-й тур

Кудровка – Полесье 0:2

Голы: Гуцуляк, 18, 23