  4. Кудровка – Полесье – 0:2. Дубль Гуцуляка. Видео голов и обзор матча
18 марта 2026, 19:05 | Обновлено 18 марта 2026, 20:07
Кудровка – Полесье – 0:2. Дубль Гуцуляка. Видео голов и обзор матча

18 марта 2026, 19:05 | Обновлено 18 марта 2026, 20:07
1004
0
Кудровка – Полесье – 0:2. Дубль Гуцуляка. Видео голов и обзор матча
18 марта в состоялся матч чемпионата Украины между Кудровкой и Полесьем в рамках 21 тура УПЛ.

В первом тайме дубль за пять минут оформил атакующий полузащитник Алексей Гуцуляк, Полесье выиграло со счетом 2:0.

Полесье набирает 42 пункта и находится на третьей позиции. Кудровка идет 11-й.

Чемпионат Украины. 21-й тур

Кудровка – Полесье 0:2
Голы: Гуцуляк, 18, 23

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье), асcист Борис Крушинский.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье), асcист Максим Брагару.
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
