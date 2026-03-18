Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин сыграл тайм ЛЧ, камбек Спортинга, техпоражение Сенегала в финале КАН
18 марта 2026, 10:10 | Обновлено 18 марта 2026, 10:35
Лунин сыграл тайм ЛЧ, камбек Спортинга, техпоражение Сенегала в финале КАН

Главные новости за 17 марта на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 марта.

1A. Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Андрей Лунин вышел на замену и помог Реалу победить Манчестер Сити

1B. Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Винисиус Жуниор оформил дубль в ворота команды Пепа Гвардиолы

1C. Лунин вышел на замену вместо Куртуа после перерыва в матче против Ман Сити
После первого тайма второго матча счет равный

2A. Тотальное доминирование. ПСЖ уничтожил Челси и во втором матче
Команда Луиса Энрике без проблем вышла в четвертьфинал

2B. Арсенал пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев Байер в Лондоне
Судьбу поединка решили результативные удары Эберечи Эзе и Деклана Райса

2C. Пять голов и овертаймы. Определен первый четвертьфиналист Лиги чемпионов
Спортинг отыграл три мяча и победил Буде-Глимт со счетом 5:0 в дополнительное время

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали техпоражение в финале Кубка африканских наций
Апелляционный комитет постановил, что сборная Марокко стала обладателем трофея

3B. Трофей из кабинетов. Все победители: Марокко подарили второй титул КАН
Апелляционный комитет CAF принял решение переписать историю

4. ОФИЦИАЛЬНО. Кубковый матч Чернигов – Феникс-Мариуполь перенесен
Новая дата поединка 1/4 финала Кубка Украины – 18 марта

5A. Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на матчи отбора к Евро-2027
В список испанского наставника вошли 24 футболиста

5B. Золотая бутса. Невероятный Гарри Кейн оторвался от Мбаппе и Холанда
Форвард Баварии забил 30 мячей в текущем сезоне Бундеслиги

6A. Женская сборная Украины по баскетболу на выезде разгромила Азербайджан
Все вопросы были сняты уже в первой четверти

6B. Женская сборная Украины прошла во второй раунд отбора на Евробаскет-2027
Украинки заняли последнее проходное место в рейтинге третьих мест

7. Стародубцева прошла в основную сетку турнира WTA 1000 в Майами
Украинка переиграла Мери Стояну в двух сетах в финале квалификации

8. Определена финальная пара плей-офф чемпионата Украины по хоккею
Кременчуг в 4-й раз победил Одещину и сыграет против Сокола

9. Юлиан Бойко уступил Марко Фу в стартовом матче турнира World Open в Китае
Украинец проиграл известному снукеристу из Гонконга со счетом 3:5

10A. Где они сейчас? Пять известных футболистов, поигравших и за Челси, и за ПСЖ
Вспомним экс-кумиров Лондона и Парижа

10B. Трансфер сезона в Роме: как Мален покоряет Серию А на позиции Довбика
Нидерландец прибыл в Италию временно, но может остаться надолго

По теме:
Ребров объявил состав сборной, Ярмолюк без победы, успех Стародубцевой
Трудная победа Шахтера, гол Степанова, трофей Калининой, финиш Паралимпиады
Два ассиста Цыганкова, победный пас Зубкова, Казаков выиграл снукерный ЧЕ
Николай Степанов
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
