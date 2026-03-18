Лунин сыграл тайм ЛЧ, камбек Спортинга, техпоражение Сенегала в финале КАН

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 марта.

1A. Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала

Андрей Лунин вышел на замену и помог Реалу победить Манчестер Сити

1B. Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити

Винисиус Жуниор оформил дубль в ворота команды Пепа Гвардиолы

1C. Лунин вышел на замену вместо Куртуа после перерыва в матче против Ман Сити

После первого тайма второго матча счет равный

2A. Тотальное доминирование. ПСЖ уничтожил Челси и во втором матче

Команда Луиса Энрике без проблем вышла в четвертьфинал

2B. Арсенал пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев Байер в Лондоне

Судьбу поединка решили результативные удары Эберечи Эзе и Деклана Райса

2C. Пять голов и овертаймы. Определен первый четвертьфиналист Лиги чемпионов

Спортинг отыграл три мяча и победил Буде-Глимт со счетом 5:0 в дополнительное время

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали техпоражение в финале Кубка африканских наций

Апелляционный комитет постановил, что сборная Марокко стала обладателем трофея

3B. Трофей из кабинетов. Все победители: Марокко подарили второй титул КАН

Апелляционный комитет CAF принял решение переписать историю

4. ОФИЦИАЛЬНО. Кубковый матч Чернигов – Феникс-Мариуполь перенесен

Новая дата поединка 1/4 финала Кубка Украины – 18 марта

5A. Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на матчи отбора к Евро-2027

В список испанского наставника вошли 24 футболиста

5B. Золотая бутса. Невероятный Гарри Кейн оторвался от Мбаппе и Холанда

Форвард Баварии забил 30 мячей в текущем сезоне Бундеслиги

6A. Женская сборная Украины по баскетболу на выезде разгромила Азербайджан

Все вопросы были сняты уже в первой четверти

6B. Женская сборная Украины прошла во второй раунд отбора на Евробаскет-2027

Украинки заняли последнее проходное место в рейтинге третьих мест

7. Стародубцева прошла в основную сетку турнира WTA 1000 в Майами

Украинка переиграла Мери Стояну в двух сетах в финале квалификации

8. Определена финальная пара плей-офф чемпионата Украины по хоккею

Кременчуг в 4-й раз победил Одещину и сыграет против Сокола

9. Юлиан Бойко уступил Марко Фу в стартовом матче турнира World Open в Китае

Украинец проиграл известному снукеристу из Гонконга со счетом 3:5

10A. Где они сейчас? Пять известных футболистов, поигравших и за Челси, и за ПСЖ

Вспомним экс-кумиров Лондона и Парижа

10B. Трансфер сезона в Роме: как Мален покоряет Серию А на позиции Довбика

Нидерландец прибыл в Италию временно, но может остаться надолго