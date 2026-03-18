Лунин сыграл тайм ЛЧ, камбек Спортинга, техпоражение Сенегала в финале КАН
Главные новости за 17 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 марта.
1A. Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Андрей Лунин вышел на замену и помог Реалу победить Манчестер Сити
1B. Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Винисиус Жуниор оформил дубль в ворота команды Пепа Гвардиолы
1C. Лунин вышел на замену вместо Куртуа после перерыва в матче против Ман Сити
После первого тайма второго матча счет равный
2A. Тотальное доминирование. ПСЖ уничтожил Челси и во втором матче
Команда Луиса Энрике без проблем вышла в четвертьфинал
2B. Арсенал пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев Байер в Лондоне
Судьбу поединка решили результативные удары Эберечи Эзе и Деклана Райса
2C. Пять голов и овертаймы. Определен первый четвертьфиналист Лиги чемпионов
Спортинг отыграл три мяча и победил Буде-Глимт со счетом 5:0 в дополнительное время
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали техпоражение в финале Кубка африканских наций
Апелляционный комитет постановил, что сборная Марокко стала обладателем трофея
3B. Трофей из кабинетов. Все победители: Марокко подарили второй титул КАН
Апелляционный комитет CAF принял решение переписать историю
4. ОФИЦИАЛЬНО. Кубковый матч Чернигов – Феникс-Мариуполь перенесен
Новая дата поединка 1/4 финала Кубка Украины – 18 марта
5A. Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на матчи отбора к Евро-2027
В список испанского наставника вошли 24 футболиста
5B. Золотая бутса. Невероятный Гарри Кейн оторвался от Мбаппе и Холанда
Форвард Баварии забил 30 мячей в текущем сезоне Бундеслиги
6A. Женская сборная Украины по баскетболу на выезде разгромила Азербайджан
Все вопросы были сняты уже в первой четверти
6B. Женская сборная Украины прошла во второй раунд отбора на Евробаскет-2027
Украинки заняли последнее проходное место в рейтинге третьих мест
7. Стародубцева прошла в основную сетку турнира WTA 1000 в Майами
Украинка переиграла Мери Стояну в двух сетах в финале квалификации
8. Определена финальная пара плей-офф чемпионата Украины по хоккею
Кременчуг в 4-й раз победил Одещину и сыграет против Сокола
9. Юлиан Бойко уступил Марко Фу в стартовом матче турнира World Open в Китае
Украинец проиграл известному снукеристу из Гонконга со счетом 3:5
10A. Где они сейчас? Пять известных футболистов, поигравших и за Челси, и за ПСЖ
Вспомним экс-кумиров Лондона и Парижа
10B. Трансфер сезона в Роме: как Мален покоряет Серию А на позиции Довбика
Нидерландец прибыл в Италию временно, но может остаться надолго
