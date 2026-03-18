ФОТО. Звезда Боруссии Дортмунд может покинуть клуб уйти из-за девушки
Адейеми готов сменить клуб ради новой жизни
Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми может покинуть клуб уже в ближайшее время – и причина довольно неожиданная.
По информации немецких СМИ, футболист сообщил руководству «Боруссии» о желании сменить команду.
Как сообщается, ключевую роль в этом решении сыграла его девушка Лоредана Зефи. Она хочет жить в крупном европейском городе, тогда как Дортмунд не соответствует ее ожиданиям.
Из-за этого Адейеми уже сменил агентов и на протяжении нескольких месяцев затягивает переговоры по новому контракту. Рассматриваются два варианта: трансфер в ближайшее время или уход в статусе свободного агента летом 2027 года.
Эта ситуация уже вызвала бурную реакцию в сети, ведь фанаты не привыкли к подобным причинам возможного трансфера.
Karim Adeyemi has told Borussia Dortmund that he wants to leave the club, according to BILD.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 17, 2026
The reason? His girlfriend told him she wants to live in a major European city rather than the city of Dortmund.
Because of this, the German winger changed agents and has been delaying… pic.twitter.com/H6xRQmMS6W
