  4. Цыганков получил признание в Испании и составил компанию игрокам Барселоны
17 марта 2026, 20:27 |
736
Цыганков получил признание в Испании и составил компанию игрокам Барселоны

Вингер «Жироны» попал в символическую сборную по итогам 28-го тура по версии WhoScored

17 марта 2026, 20:27 |
736
0
Цыганков получил признание в Испании и составил компанию игрокам Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Жирона» и «Атлетик» из Бильбао встретились в субботу, 14 марта, в матче 28-го тура испанской Ла Лиги. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.

В составе «Жироны» на поле вышел вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который отметился двумя результативными передачами – на четвертой минуте и в компенсированное ко второму тайму время.

Выступление украинского футболиста не осталось незамеченным – аналитический портал WhoScored составил символическую сборную по итогам 28-го тура, в которую попал и Цыганков.

Компанию вингеру составили два одноклубника – вратарь Пауло Гассанига и фланговый защитник Уго Ринкон, три представителя «Барселоны», а также футболисты «Атлетико», «Алавеса», «Реал Сосьедад», «Вильярреала» и «Овьедо».

Символическая сборная 28-го тура чемпионата Испании (по версии WhoScored)

Николай Тытюк Источник: WhoScored
