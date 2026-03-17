Цыганков получил признание в Испании и составил компанию игрокам Барселоны
Вингер «Жироны» попал в символическую сборную по итогам 28-го тура по версии WhoScored
«Жирона» и «Атлетик» из Бильбао встретились в субботу, 14 марта, в матче 28-го тура испанской Ла Лиги. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.
В составе «Жироны» на поле вышел вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который отметился двумя результативными передачами – на четвертой минуте и в компенсированное ко второму тайму время.
Выступление украинского футболиста не осталось незамеченным – аналитический портал WhoScored составил символическую сборную по итогам 28-го тура, в которую попал и Цыганков.
Компанию вингеру составили два одноклубника – вратарь Пауло Гассанига и фланговый защитник Уго Ринкон, три представителя «Барселоны», а также футболисты «Атлетико», «Алавеса», «Реал Сосьедад», «Вильярреала» и «Овьедо».
Символическая сборная 28-го тура чемпионата Испании (по версии WhoScored)
🇪🇸 La Liga Team of the Week pic.twitter.com/SGvc8T4zfF— WhoScored (@WhoScored) March 17, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Теренс — о Кейшоне Дэвисе и Шакуре Стивенсоне
Валерий Василенко – о кандидатах в сборную Украины на два ближайшие матча