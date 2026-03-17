Цыганков получил признание в Испании и составил компанию игрокам Барселоны

«Жирона» и «Атлетик» из Бильбао встретились в субботу, 14 марта, в матче 28-го тура испанской Ла Лиги. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.

В составе «Жироны» на поле вышел вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который отметился двумя результативными передачами – на четвертой минуте и в компенсированное ко второму тайму время.

Выступление украинского футболиста не осталось незамеченным – аналитический портал WhoScored составил символическую сборную по итогам 28-го тура, в которую попал и Цыганков.

Компанию вингеру составили два одноклубника – вратарь Пауло Гассанига и фланговый защитник Уго Ринкон, три представителя «Барселоны», а также футболисты «Атлетико», «Алавеса», «Реал Сосьедад», «Вильярреала» и «Овьедо».

Символическая сборная 28-го тура чемпионата Испании (по версии WhoScored)