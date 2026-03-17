Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юношеская лига УЕФА. Сенсация: Определены первые два полуфиналиста
Молодежные турниры
17 марта 2026, 18:59 | Обновлено 17 марта 2026, 19:04
Юношеская лига УЕФА. Сенсация: Определены первые два полуфиналиста

Брюгге на выезде разгромил Атлетико, а ПСЖ в гостях переиграл Вильярреал

УЕФА

17 марта состоялись два матча 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА 2024/25.

Определены два первых полуфиналиста ЮЛУ.

В 1/4 финала бельгийский Брюгге на выезде сенсационно разгромил мадридский Атлетико (4:0), а французский ПСЖ в гостях переиграл испанский Вильярреал (1:0)

В остальных четвертьфиналах, которые состоятся 18 марта, сыграют: Интер (Италия) – Бенфика (Португалия), Реал Мадрид (Испания) – Спортинг (Португалия).

Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловре в Ньоне (Швейцария) 17 и 20 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2025/26

1/4 финала, 17 марта

Атлетико Мадрид (Испания) – Брюгге (Бельгия) – 0:4

Голы: Мусуаи, 5, 27, Корен, 23, Бисиву, 90+5

Вильярреал (Испания) – ПСЖ (Франция) – 0:1

Гол: Элайджа Ли, 26

Матчи 18 марта

Интер (Италия) – Бенфика (Португалия)

Реал Мадрид (Испания) – Спортинг (Португалия)

Сетка плей-офф

По теме:
Юношеская лига УЕФА Брюгге Бенфика Вильярреал Интер Милан Спортинг Лиссабон Атлетико Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид U-19 ПСЖ U-19 Бенфика U-19 Интер Милан U-19 ПСЖ Спортинг Лиссабон U-19 Атлетико Мадрид U-19 Илья Волошин Вильярреал U-19 Брюгге U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем