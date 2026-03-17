Юношеская лига УЕФА. Сенсация: Определены первые два полуфиналиста
Брюгге на выезде разгромил Атлетико, а ПСЖ в гостях переиграл Вильярреал
17 марта состоялись два матча 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА 2024/25.
Определены два первых полуфиналиста ЮЛУ.
В 1/4 финала бельгийский Брюгге на выезде сенсационно разгромил мадридский Атлетико (4:0), а французский ПСЖ в гостях переиграл испанский Вильярреал (1:0)
В остальных четвертьфиналах, которые состоятся 18 марта, сыграют: Интер (Италия) – Бенфика (Португалия), Реал Мадрид (Испания) – Спортинг (Португалия).
Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловре в Ньоне (Швейцария) 17 и 20 апреля.
Юношеская лига УЕФА 2025/26
1/4 финала, 17 марта
Атлетико Мадрид (Испания) – Брюгге (Бельгия) – 0:4
Голы: Мусуаи, 5, 27, Корен, 23, Бисиву, 90+5
Вильярреал (Испания) – ПСЖ (Франция) – 0:1
Гол: Элайджа Ли, 26
Матчи 18 марта
Интер (Италия) – Бенфика (Португалия)
Реал Мадрид (Испания) – Спортинг (Португалия)
Сетка плей-офф
