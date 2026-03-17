Старт игры Чернигов – Феникс-Мариуполь отложен из-за тревоги

Во вторник, 17 марта, запланирован последний матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором встретятся «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь».

Старт игры в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена» был запланирован на 12:00.

Во время разминки команд в городе прозвучал сигнал воздушной тревоги, из-за чего старт игры отложен, а команды отправились в укрытие, где будут ожидать окончания угрозы.

Другие матчи 1/4 финала Кубка Украины уже состоялись. В полуфиналы вышли: «Динамо» Киев, «Металлист 1925» Харьков и «Буковина» Черновцы.

Кубок Украины. 1/4 финала