Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
17 марта 2026, 11:59 | Обновлено 17 марта 2026, 12:08
Старт игры Чернигов – Феникс-Мариуполь отложен из-за тревоги

Матч четвертьфинала Кубка Украины должен был начаться в 12:00

ФК Чернигов

Во вторник, 17 марта, запланирован последний матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором встретятся «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь».

Старт игры в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена» был запланирован на 12:00.

Во время разминки команд в городе прозвучал сигнал воздушной тревоги, из-за чего старт игры отложен, а команды отправились в укрытие, где будут ожидать окончания угрозы.

Другие матчи 1/4 финала Кубка Украины уже состоялись. В полуфиналы вышли: «Динамо» Киев, «Металлист 1925» Харьков и «Буковина» Черновцы.

Кубок Украины. 1/4 финала

  • 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
  • 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)
  • 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0
  • 17.03. 12:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь

