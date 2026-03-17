Кубок Украины17 марта 2026, 11:59 | Обновлено 17 марта 2026, 12:08
Старт игры Чернигов – Феникс-Мариуполь отложен из-за тревоги
Матч четвертьфинала Кубка Украины должен был начаться в 12:00
Во вторник, 17 марта, запланирован последний матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором встретятся «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь».
Старт игры в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена» был запланирован на 12:00.
Во время разминки команд в городе прозвучал сигнал воздушной тревоги, из-за чего старт игры отложен, а команды отправились в укрытие, где будут ожидать окончания угрозы.
Другие матчи 1/4 финала Кубка Украины уже состоялись. В полуфиналы вышли: «Динамо» Киев, «Металлист 1925» Харьков и «Буковина» Черновцы.
Кубок Украины. 1/4 финала
- 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
- 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)
- 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0
- 17.03. 12:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 марта 2026, 09:22 2
Португальцы готовы продать украинца
Футбол | 16 марта 2026, 15:52 8
«Львы» хотят пригласить Пономарева
Футбол | 17.03.2026, 04:05
Футбол | 17.03.2026, 11:12
Футбол | 16.03.2026, 11:59
