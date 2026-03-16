  4. Свитолина начала 400-ю неделю в топ-20. Это 5-й результат в истории тенниса
16 марта 2026, 16:15 | Обновлено 16 марта 2026, 16:21
В обновленном рейтинге WTA Элина занимает восьмую позицию

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Титулованная 31-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина начала 400-ю неделю в топ-20 рейтинга WTA.

В обновленном мировом рейтинге по состоянию на 16 марта Свитолина занимате восьмое место – на прошлой неделе она добралась до полуфинала соревнований WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

400 недель Свитолиной в первой двадцатке – пятый лучший показатель в истории тенниса. Только Винус Уильямс, Виктория Азаренко, Мэдисон Киз и Каролина Плишкова имеют больше недель в топ-20.

Больше половины из этих 400 недель Свитолина провела в топ-10 – 225 недель.

Лучшие теннисистки по количеству недель в топ-20 рейтинга WTA:

  1. Винус Уильямс (США) – 853
  2. Виктория Азаренко – 541
  3. Мэдисон Киз (США) – 437
  4. Каролина Плишкова (Чехия) – 403
  5. Элина Свитолина (Украина) – 400
Рейтинг WTA. Свитолина – 8-я ракетка, Калинина и Снигур близки к топ-100
Жребий турнира в Майами. Соперница Ястремской, кто для Свитолиной и Костюк?
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Футбол | 16 марта 2026, 11:59 8
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины

В команду отправится Руслан Нещерет

Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 15 марта 2026, 22:45 5
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Елена, которая одолела Костюк и Свитолину, в финале в трех сетах проиграла первой ракетке

Синнер стал самым молодым теннисистом, выигравшим главные титулы на харде
Теннис | 16.03.2026, 15:12
Синнер стал самым молодым теннисистом, выигравшим главные титулы на харде
Синнер стал самым молодым теннисистом, выигравшим главные титулы на харде
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Футбол | 16.03.2026, 07:45
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Футбол | 16.03.2026, 02:41
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 67
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 8
Футбол
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
14.03.2026, 19:40
Волейбол
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
15.03.2026, 00:39 4
Футбол
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
15.03.2026, 17:20 9
Футбол
