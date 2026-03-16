Свитолина начала 400-ю неделю в топ-20. Это 5-й результат в истории тенниса

Титулованная 31-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина начала 400-ю неделю в топ-20 рейтинга WTA.

В обновленном мировом рейтинге по состоянию на 16 марта Свитолина занимате восьмое место – на прошлой неделе она добралась до полуфинала соревнований WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

400 недель Свитолиной в первой двадцатке – пятый лучший показатель в истории тенниса. Только Винус Уильямс, Виктория Азаренко, Мэдисон Киз и Каролина Плишкова имеют больше недель в топ-20.

Больше половины из этих 400 недель Свитолина провела в топ-10 – 225 недель.

Лучшие теннисистки по количеству недель в топ-20 рейтинга WTA: