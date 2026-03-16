ОФИЦИАЛЬНО. Футболист киевского клуба отстранен от футбола решением УАФ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) дисквалифицировал защитника киевской «Оболони» Тараса Мороза из-за грубого нарушения правил в матче Премьер-лиги.

На 66-й минуте игры против криворожского «Кривбасса» (0:0) 30-летний футболист был удален с поля после фола против соперника. КДК опубликовал официальное заявление:

«Рассмотрены материалы по удалению футболиста ФК «Оболонь» (Киев) Тараса Мороза во время матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги ФК «Оболонь» (Киев) – ФК «Кривбасс» (Кривой Рог), состоявшегося 7 марта 2026 года.

КДК отстранил игрока от участия в соревнованиях на 2 (два) матча за серьезное игровое нарушение», – сообщили на официальном сайте УАФ.

Мороз пропустил матч 20-го тура против киевского «Динамо» и не сможет сыграть в предстоящем поединке против львовских «Карпат», который состоится 22 марта.