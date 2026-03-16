Талантливый легионер оформил документы и будет выступать за сборную Украины

Полузащитник «Сараево» и сборной Боснии и Герцеговины Сергей Игнатков решил сменить национальную команду и продолжить выступления в составе сборной Украины.

По информации Bosnian Football, талантливый 18-летний футболист уже решил все вопросы с гражданством и оформил необходимые документы, чтобы защищать цвета «сине-желтой» команды:

«Сергей Игнаков (18 лет), который представляет ФК Сараево, прекращает выступать за Боснию и переходит в Украину.

Уроженец Требинье уже оформил гражданство в Киеве и будет играть за страну, где родился его отец. Сергей провел 15 матчей за молодежные команды Боснии», – сообщил источник.

Накануне Игнатков опубликовал фото с Дома футбола Украинской ассоциации футбола, чем фактически подтвердил смену гражданства и свои планы играть в составе «сине-желтых».

Футболист может сыграть как в центре защиты, так и в опорной зоне. В нынешнем сезоне провел 22 матча в составе «Сараево», в которых забил два гола и отдал два ассиста.