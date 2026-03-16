Талантливый легионер оформил документы и будет выступать за сборную Украины
Полузащитник Сергей Игнатков провел 15 матчей в составе молодежных команд Боснии и Герцеговины
Полузащитник «Сараево» и сборной Боснии и Герцеговины Сергей Игнатков решил сменить национальную команду и продолжить выступления в составе сборной Украины.
По информации Bosnian Football, талантливый 18-летний футболист уже решил все вопросы с гражданством и оформил необходимые документы, чтобы защищать цвета «сине-желтой» команды:
«Сергей Игнаков (18 лет), который представляет ФК Сараево, прекращает выступать за Боснию и переходит в Украину.
Уроженец Требинье уже оформил гражданство в Киеве и будет играть за страну, где родился его отец. Сергей провел 15 матчей за молодежные команды Боснии», – сообщил источник.
Накануне Игнатков опубликовал фото с Дома футбола Украинской ассоциации футбола, чем фактически подтвердил смену гражданства и свои планы играть в составе «сине-желтых».
Футболист может сыграть как в центре защиты, так и в опорной зоне. В нынешнем сезоне провел 22 матча в составе «Сараево», в которых забил два гола и отдал два ассиста.
Sergej Ignatkov(18,DM) for FK Sarajevo, stops representing Bosnia and switches to Ukraine 🇺🇦:— Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 14, 2026
The native of Trebinje has already processed his citizenship in Kyiv and will play for the country where his father was born.
Sergej played 15 matches with the youth teams of #BiH 🇧🇦. pic.twitter.com/BYJuvv68tn
Тільки що своїх дубів не вистачає
Гравці які рівняються на Модрича чи на Джека ,не кидають свою країну ...
В нас яничари в моді ...