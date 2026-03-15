Барселона – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)

15 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Барселона и Севилья.

Команды играют на стадионе Камп Ноу в Катлонии. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по Киеву.

Ла Лига 2025/26. 28-й тур, 15 марта

Барселона – Севилья – 3:1 (матч продолжается)

Голы: Рафинья, 9 (пен.), 21 (пен.), Ольмо, 38 – Осо, 45+3

ГОЛ! 1:0 Рафинья, 9 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:0 Рафинья, 21 мин. (пен.)

ГОЛ! 3:0 Ольмо, 38 мин.

ГОЛ! 3:1 Осо, 45+3 мин.