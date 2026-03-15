Команда Коноплянки выграла финал футбольной медиалиги UA Steel League
Второе место занял PROFAN, третьим стал RUH, четвертое – IGNIS
15 марта в медиалиге UA Steel League состоялся финальный матч сезона.
Поединки прошли в спортивном комплексе Ревера 1908 в Ивано-Франковске.
Первое место заняла команда Евгения Кополянки KONO, которая в финале одолела PROFAN (3:2) и стала чемпион сезона.
В матче за бронзу команда RUH с Сергеем Рыбалкой обыграла IGNIS с Артемом Милевским (8:2).
Днем ранее в полуфиналах KONO обыграл RUH (1:1, бул. 4:3), а PROFAN нанес поражение IGNIS (4:3).
UA Steel League 2026
Финал четырех. Ивано-Франковск
Полуфиналы, 14 марта 2026
- KONO – RUH – 1:1 (бул. 4:3)
- PROFAN – IGNIS – 4:3
Решающие матчи, 15 марта 2026
- За бронзу. RUH – IGNIS – 8:2
- Финал. KONO – PROFAN – 3:2
