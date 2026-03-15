15 марта 2026, 19:23 | Обновлено 15 марта 2026, 19:28
Команда Коноплянки выграла финал футбольной медиалиги UA Steel League

Второе место занял PROFAN, третьим стал RUH, четвертое – IGNIS

UA Steel League

15 марта в медиалиге UA Steel League состоялся финальный матч сезона.

Поединки прошли в спортивном комплексе Ревера 1908 в Ивано-Франковске.

Первое место заняла команда Евгения Кополянки KONO, которая в финале одолела PROFAN (3:2) и стала чемпион сезона.

В матче за бронзу команда RUH с Сергеем Рыбалкой обыграла IGNIS с Артемом Милевским (8:2).

Днем ранее в полуфиналах KONO обыграл RUH (1:1, бул. 4:3), а PROFAN нанес поражение IGNIS (4:3).

UA Steel League 2026

Финал четырех. Ивано-Франковск

Полуфиналы, 14 марта 2026

  • KONO – RUH – 1:1 (бул. 4:3)
  • PROFAN – IGNIS – 4:3

Решающие матчи, 15 марта 2026

  • За бронзу. RUH – IGNIS – 8:2
  • Финал. KONO – PROFAN – 3:2

