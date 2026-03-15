Иван ФЕДИК: «Рух ставит в состав детей, которые еще должны подавать мячи»

Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после поражения своей команды в матче с Эпицентром (0:2) в 20 туре УПЛ

– Что, по вашему мнению, пошло не так ли?

– Мы строим новую команду – это, конечно, главное. Потому что мы не совершили трансферов на этот чемпионат. «Эпицентр» готовится, у них есть большая задача и желание остаться, они работают над этим, на трансферном рынке главное, работают в других направлениях.

Пенальти – нужно смотреть. Когда 2-й гол забивал «Эпицентр», точно был фол на Бойко. Наверное, нужно «Эпицентру» больше – поэтому сейчас.

– Были довольно неплохие моменты в 1-м тайме, но все же они не находили какого-то логического конца, чтобы «Рух» смог открыть счет. Что пошло не так, по вашему мнению?

– Мы не создали так много моментов в атаке. У нас начинается все от обороны, там нужно поработать, нужно, чтобы вернулись игроки линии обороны.

Потому что мы ставим детей, которые должны подавать мячи, а они у нас играют в составе УПЛ. Соперник видит и целенаправленно играет в эти зоны. Как с «Металлистом 1925», так и сегодня играли в зоны, где у нас играют маленькие дети.

– Сегодня в старте вышел Тутти, а Игорь Невес сидел на замене. Чем вызвано такое решение?

– Мы знали, что поле здесь… будет много борьбы, Игр лучше держит борьбу, поле здесь не позволяет сильно играть в футбол, поэтому выбрали Тутти – он неплохо сыграл.

– Ваш новичок Самба Диалло сегодня вышел в составе. Чем он заслужил такое доверие от вас, что вы на первый матч его ставите?

– Доверие заслужил тем, что у нас некому играть на тех позициях. Он тренируется с нами всего 2 дня. Мы на него возлагаем большие надежды, – сказал Федик.