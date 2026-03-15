Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ФЕДИК: «Рух ставит в состав детей, которые еще должны подавать мячи»
Украина. Премьер лига
15 марта 2026, 15:46 |
1245
2

Иван ФЕДИК: «Рух ставит в состав детей, которые еще должны подавать мячи»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после поражения своей команды в матче с Эпицентром (0:2) в 20 туре УПЛ

– Что, по вашему мнению, пошло не так ли?

– Мы строим новую команду – это, конечно, главное. Потому что мы не совершили трансферов на этот чемпионат. «Эпицентр» готовится, у них есть большая задача и желание остаться, они работают над этим, на трансферном рынке главное, работают в других направлениях.

Пенальти – нужно смотреть. Когда 2-й гол забивал «Эпицентр», точно был фол на Бойко. Наверное, нужно «Эпицентру» больше – поэтому сейчас.

– Были довольно неплохие моменты в 1-м тайме, но все же они не находили какого-то логического конца, чтобы «Рух» смог открыть счет. Что пошло не так, по вашему мнению?

– Мы не создали так много моментов в атаке. У нас начинается все от обороны, там нужно поработать, нужно, чтобы вернулись игроки линии обороны.

Потому что мы ставим детей, которые должны подавать мячи, а они у нас играют в составе УПЛ. Соперник видит и целенаправленно играет в эти зоны. Как с «Металлистом 1925», так и сегодня играли в зоны, где у нас играют маленькие дети.

– Сегодня в старте вышел Тутти, а Игорь Невес сидел на замене. Чем вызвано такое решение?

– Мы знали, что поле здесь… будет много борьбы, Игр лучше держит борьбу, поле здесь не позволяет сильно играть в футбол, поэтому выбрали Тутти – он неплохо сыграл.

– Ваш новичок Самба Диалло сегодня вышел в составе. Чем он заслужил такое доверие от вас, что вы на первый матч его ставите?

– Доверие заслужил тем, что у нас некому играть на тех позициях. Он тренируется с нами всего 2 дня. Мы на него возлагаем большие надежды, – сказал Федик.

По теме:
Шахтер – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы на игру
Костышин vs Скрипник. Известны составы на матч Колос – Заря в УПЛ
Аутсайдеры зарубились. Эпицентр выиграл важный матч у Руха
Иван Федык Рух Львов Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
Футбол | 15 марта 2026, 09:12 6
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Футбол | 15 марта 2026, 07:59 14
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
Волейбол | 14.03.2026, 19:40
Травма Малиновского. Дженоа одержал победу над Вероной
Футбол | 15.03.2026, 16:36
Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho
Другие виды | 15.03.2026, 13:44
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Limb.Yuri
Дякуйте своєму керівництву.
Ответить
+3
Kasat1k
Це тільки в нас так кажуть,вчора хлопчик якому недавно виповнилося 16,забив вирішальний гол за Арсенал
Про Ямаля,Карла,і купу інших взагалі мовчу
Ответить
0
Популярные новости
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса после восьмого гола Пономаренко в УПЛ
13.03.2026, 19:05 6
Футбол
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
13.03.2026, 20:26 5
Другие виды
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 32
Футбол
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 26
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 5
Футбол
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
13.03.2026, 19:07 18
Футбол
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
13.03.2026, 18:55 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем