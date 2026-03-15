Где Малиновский? Дженоа объявила стартовый состав на матч с Вероной
Украинский полузащитник выйдет на поле с первых минут
В понедельник, 15 марта, состоится матч 29-го тура итальянской Серия А, в котором встретятся «Дженоа» и «Верона».
Команды сыграют на стадионе «Стадио Марк'Антонио Бентегоди» в Верона. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 13:30 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.
«Дженоа» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. «Верона» расположилась на 19-й позиции, набрав 15 баллов.
Стартовые составы матча Серии А Верона – Дженоа
