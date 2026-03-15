  4. Нестеренко отреагировал на слухи об уходе с Александрии: «Скажу откровенно»
Украина. Премьер лига
15 марта 2026, 14:18 |
Коуч сказал, что в футболе все может меняться достаточно быстро

ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко отреагировал на инсайд Sport.ua относительно возможного ухода с поста главного тренера первой команды «горожан».

– Ситуация в Александрии близка к критической, но есть еще десять матчей, чтобы все исправить. Мы все знаем, что у руководства Александрии есть терпение и не принимаются быстрые решения... Есть ли поддержка к вашей персоне со стороны руководства «горожан»?

– Должен быть откровенным. Вы видите, что в футболе сейчас очень много решений принимается очень быстро, но... Если мы продолжаем, если я здесь есть поддержка, я это чувствую, ответил Нестеренко на вопрос редактора Sport.ua.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 11 зачетных пунктов после 20 сыгранных матчей.

По теме:
Костышин vs Скрипник. Известны составы на матч Колос – Заря в УПЛ
Аутсайдеры зарубились. Эпицентр выиграл важный матч у Руха
Эпицентр – Рух – 2:0. Федык и Ко опять проиграли. Видео голов и обзор
Кирилл Нестеренко Украинская Премьер-лига отставка Александрия чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Футбол | 14 марта 2026, 16:55 15
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи

Точные удари Ринкона, Унаи и Эчеверри принесли каталонской команде победу в матче 28-го тура

Колос – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 15 марта 2026, 13:30 0
Колос – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды в прошлом туре сыграли со счетом 4:0, но есть нюанс

Футболистки сборной Ирана получили убежище в Австралии, но передумали
Футбол | 15.03.2026, 09:52
Футболистки сборной Ирана получили убежище в Австралии, но передумали
Футболистки сборной Ирана получили убежище в Австралии, но передумали
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Футбол | 15.03.2026, 08:33
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Теннис | 15.03.2026, 02:20
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Gargantua
обделалось молодое дарование
Ответить
0
Singularis
В Полесье
Ответить
-1
Популярные новости
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 01:54 9
Теннис
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
14.03.2026, 12:29 5
Футбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 10
Футбол
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
13.03.2026, 20:26 4
Другие виды
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
14.03.2026, 09:23 19
Футбол
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
14.03.2026, 12:27 7
Другие виды
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 05:58 39
Теннис
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
13.03.2026, 09:30 8
Футбол
