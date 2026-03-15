Нестеренко отреагировал на слухи об уходе с Александрии: «Скажу откровенно»

Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко отреагировал на инсайд Sport.ua относительно возможного ухода с поста главного тренера первой команды «горожан».

– Ситуация в Александрии близка к критической, но есть еще десять матчей, чтобы все исправить. Мы все знаем, что у руководства Александрии есть терпение и не принимаются быстрые решения... Есть ли поддержка к вашей персоне со стороны руководства «горожан»?

– Должен быть откровенным. Вы видите, что в футболе сейчас очень много решений принимается очень быстро, но... Если мы продолжаем, если я здесь есть поддержка, я это чувствую, ответил Нестеренко на вопрос редактора Sport.ua.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 11 зачетных пунктов после 20 сыгранных матчей.