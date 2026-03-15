ВИДЕО. Аль-Наср без Роналду отгрузил 5 мячей и сохранил лидерство

15 марта 2026, 12:54 | Обновлено 15 марта 2026, 13:02
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Наср

Вечером 14 марта состоялись три поединка 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Наср без Криштиану Роналду отгрузил 5 мячей в ворота клуба Аль-Халидж (5:0) и сохранил лидерство. Дубль оформил Жоау Феликс

Аль-Хиляль также добавил в свою копилку три очка, обыграв на выезде Аль-Фатех (1:0), отличился Сергей Милинкович-Савич

Еще в одном поединке игрового дня Аль-Шабаб нанес поражение команде Аль-Ахдуд (2:0)

Топ-5: Аль-Наср (67 очков), Аль-Хиляль (64), Аль-Ахли (62), Аль-Кадисия (60), Аль-Таавун (45).

Чемпионат Саудовской Аравии

26-й тур, 14 марта 2026

Аль-Фатех – Аль-Хиляль – 0:1

Гол: Милинкович-Савич, 48

Аль-Халидж – Аль-Наср – 0:5

Голы: Аль-Хамдан, 30, Яхья, 54, Жоау Феликс, 73, 79, Анжело, 90+1

Аль-Шабаб – Аль-Ахдуд – 2:0

Голы: Хамдалла, 19 (пен), Карраско, 58

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 26 22 1 3 71 - 19 03.04.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Наджма14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм 67
2 Аль-Хиляль 26 19 7 0 67 - 23 04.04.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад 64
3 Аль-Ахли Джидда 26 19 5 2 51 - 19 04.04.26 19:15 Аль-Ахли Джидда - Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма 62
4 Аль-Кадaсиа 26 18 6 2 62 - 25 05.04.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа 60
5 Аль-Таавун 26 13 6 7 47 - 33 04.04.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха 45
6 Аль-Иттихад 26 12 6 8 41 - 34 03.04.26 19:15 Аль-Иттихад - Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад 42
7 Аль-Иттифак 26 11 6 9 36 - 44 05.04.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех 39
8 Неом 26 9 6 11 31 - 36 04.04.26 19:30 Неом - Аль-Фейха12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом 33
9 Аль-Фейха 26 9 6 11 34 - 41 04.04.26 19:30 Неом - Аль-Фейха13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха 33
10 Аль-Хазм 26 8 7 11 29 - 47 03.04.26 19:15 Аль-Иттихад - Аль-Хазм12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм 31
11 Аль-Халидж 26 8 6 12 44 - 44 03.04.26 19:00 Аль-Холуд - Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом 30
12 Аль-Шабаб Эр-Рияд 26 7 8 11 33 - 39 05.04.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд 29
13 Аль-Фатех 26 7 7 12 34 - 47 05.04.26 18:55 Аль-Ахдуд - Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех 28
14 Аль-Холуд 26 8 1 17 34 - 48 03.04.26 19:00 Аль-Холуд - Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд 25
15 Дамак 26 4 10 12 24 - 42 04.04.26 19:15 Аль-Ахли Джидда - Дамак12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд 22
16 Аль-Рияд 26 4 7 15 25 - 49 05.04.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд 19
17 Аль-Ахдуд 26 3 4 19 22 - 57 05.04.26 18:55 Аль-Ахдуд - Аль-Фатех14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа 13
18 Аль-Наджма 26 1 5 20 23 - 61 03.04.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма 8
События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хиляль), асcист Мохамед Канно.
Эпицентр – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Четвертьфиналы Кубка Украины. Поражение ХИТ: напряжение и обилие голов
Арока – Бенфика – 1:2. Дрматичная развязка на 90+6 мин. Видео голов и обзор
Николай Степанов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
Футбол | 15 марта 2026, 07:10 5
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»

Известный тренер сделал неутешительный прогноз о львовском «Рухе»

Футболистки сборной Ирана получили убежище в Австралии, но передумали
Футбол | 15 марта 2026, 09:52 8
Футболистки сборной Ирана получили убежище в Австралии, но передумали
Футболистки сборной Ирана получили убежище в Австралии, но передумали

Еще несколько футболисток женской сборной Ирана решили покинуть Австралию

ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ
Футбол | 15.03.2026, 04:55
ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ
ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ
Ванат и Цыганков узнали свои оценки после разгромной победы Жироны
Футбол | 14.03.2026, 17:41
Ванат и Цыганков узнали свои оценки после разгромной победы Жироны
Ванат и Цыганков узнали свои оценки после разгромной победы Жироны
Где Малиновский? Дженоа объявила стартовый состав на матч с Вероной
Футбол | 15.03.2026, 13:17
Где Малиновский? Дженоа объявила стартовый состав на матч с Вероной
Где Малиновский? Дженоа объявила стартовый состав на матч с Вероной
Популярные новости
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
13.03.2026, 09:30 8
Футбол
Один из лучших боксеров современности готов пойти воевать на фронт
Один из лучших боксеров современности готов пойти воевать на фронт
14.03.2026, 06:42 4
Бокс
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
13.03.2026, 18:55 2
Олимпийские игры
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
13.03.2026, 12:33 6
Футбол
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
14.03.2026, 08:22 22
Футбол
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
14.03.2026, 04:41 1
Футбол
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
14.03.2026, 12:27 7
Другие виды
Зачем Усику бой против Верховена?
Зачем Усику бой против Верховена?
14.03.2026, 06:00 11
Бокс
