Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал – Эльче – 4:1. Вальверд теперь бомбардир? Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
14.03.2026 22:00 – FT 4 : 1
Эльче
Испания
15 марта 2026, 00:01 |
Реал – Эльче – 4:1. Вальверд теперь бомбардир? Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Эльче

В субботу, 14 марта, прошел матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» принимал «Эльче».

Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Мадридцы уверенно победили соперника со счётом 4:1.

Украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин остался в запасе «сливочных».

Ла Лига, 28-й тур.

Реал Мадрид – Эльче – 4:1

Голы: Рюдигер, 39, Вальверде, 44, Хейсен, 66, Гюлер, 90 – Моран, 85 (автогол).

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
85’
ГОЛ ! Автогол забил Мануэль Анхель Моран (Реал Мадрид).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Дин Хёйсен (Реал Мадрид), асcист Daniel Yanez.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид), асcист Франсиско Гарсия.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
чемпионат Испании по футболу Эльче Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Эльче видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко
