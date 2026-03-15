В субботу, 14 марта, прошел матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» принимал «Эльче».

Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Мадридцы уверенно победили соперника со счётом 4:1.

Украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин остался в запасе «сливочных».

Ла Лига, 28-й тур.

Реал Мадрид – Эльче – 4:1

Голы: Рюдигер, 39, Вальверде, 44, Хейсен, 66, Гюлер, 90 – Моран, 85 (автогол).

ГОЛ! Рюдигер, 39 мин, 1:0!

ГОЛ! Рюдигер, 44 мин, 2:0!

ГОЛ! Хейсен, 66 мин, 3:0!

ГОЛ! Моарн (аг), 81 мин, 3:1!

ГОЛ! Гюлер, 90 мин, 4:1!