  ВИДЕО. Саудовская Аравия. Таблица: звездный клуб упустил шанс стать лидером
14 марта 2026, 16:12 | Обновлено 14 марта 2026, 16:20
ВИДЕО. Саудовская Аравия. Таблица: звездный клуб упустил шанс стать лидером

Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Вечером 13 марта состоялись три поединка 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В центральном матче дня Аль-Ахли на выезде уступил команде Аль-Кадисия (2:3), пропустив два гола в конце игры.

В чемпионской гонке Аль-Ахли упустил шанс стать лидером, хотя дирижировал Рияд Марез, а гол забил Айвен Тоуни.

Первое место занимает Аль-Наср, за который выступает знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду.

Топ-5: Аль-Наср (64 очка), Аль-Ахли (62), Аль-Хиляль (61), Аль-Кадисия (60), Аль-Таавун (45).

Чемпионат Саудовской Аравии

26-й тур, 13 марта 2026

Аль-Кадисия – Аль-Ахли – 3:2

Голы: Аль-Джувейр, 63, Аль-Аммар, 90+2, Манаши, 90+8 – Тоуни, 27, Атангана, 42

Аль-Рияд – Аль-Иттихад – 3:1

Голы: Леандру Антунеш, 48, Тозе, 80, Мамаду Силла, 90+4 – Эн-Несири, 4

Аль-Фейха – Аль-Иттифак – 1:0

Гол: Алфа Семеду, 21

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 25 21 1 3 66 - 19 14.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 64
2 Аль-Ахли Джидда 26 19 5 2 51 - 19 04.04.26 19:15 Аль-Ахли Джидда - Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма 62
3 Аль-Хиляль 25 18 7 0 66 - 23 14.03.26 21:00 Аль-Фатех - Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак 61
4 Аль-Кадaсиа 26 18 6 2 62 - 25 05.04.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа 60
5 Аль-Таавун 26 13 6 7 47 - 33 04.04.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха 45
6 Аль-Иттихад 26 12 6 8 41 - 34 03.04.26 19:15 Аль-Иттихад - Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад 42
7 Аль-Иттифак 26 11 6 9 36 - 44 05.04.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех 39
8 Неом 26 9 6 11 31 - 36 04.04.26 19:30 Неом - Аль-Фейха12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом 33
9 Аль-Фейха 26 9 6 11 34 - 41 04.04.26 19:30 Неом - Аль-Фейха13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха 33
10 Аль-Хазм 26 8 7 11 29 - 47 03.04.26 19:15 Аль-Иттихад - Аль-Хазм12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм 31
11 Аль-Халидж 25 8 6 11 44 - 39 14.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж 30
12 Аль-Фатех 25 7 7 11 34 - 46 14.03.26 21:00 Аль-Фатех - Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 28
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 25 6 8 11 31 - 39 14.03.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда 26
14 Аль-Холуд 26 8 1 17 34 - 48 03.04.26 19:00 Аль-Холуд - Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд 25
15 Дамак 26 4 10 12 24 - 42 04.04.26 19:15 Аль-Ахли Джидда - Дамак12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд 22
16 Аль-Рияд 26 4 7 15 25 - 49 05.04.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд 19
17 Аль-Ахдуд 25 3 4 18 22 - 55 14.03.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд 13
18 Аль-Наджма 26 1 5 20 23 - 61 03.04.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма 8
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мамаду Силла (Аль-Рияд).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Тозе (Аль-Рияд).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Leandro Antunes (Аль-Рияд).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Аль-Иттихад), асcист Рожер Фернандеш.
Николай Степанов
