  4. В состав Динамо вернулся игрок, который не выходил на поле четыре месяца
16 марта 2026, 12:12
В состав Динамо вернулся игрок, который не выходил на поле четыре месяца

Владислав Бленуце заменил Назара Волошина в товарищеском матче против «Левого Берега»

ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

В субботу, 14 марта, состоялся товарищеский матч, в котором встретились две киевских команды – «Динамо» и «Левый Берег». Подопечные Игоря Костюка одолели соперника со счетом 3:2.

В этом противостоянии на поле вышел румынский форвард Владислав Бленуце, который последний раз одевал «бело-синюю» футболку четыре месяца назад.

В матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги, который состоялся 9 ноября, «Динамо» одолело черкасский ЛНЗ со счетом 1:0, а Бленуце провел на поле десять минут во втором тайме.

С тех пор румынский нападающий пропустил 14 официальных и товарищеских поединков, а во время трансферного окна даже мог покинуть чемпионат Украины. Переход 24-летнего форварда в бухарестское «Динамо» не состоялся из-за запрета ФИФА.

В игре против «Левого Берега» Бленуце на 74-й минуте заменил Назара Волошина, но результативными действиями отличиться не сумел.

ВИДЕО. Бленуце впервые за четыре месяца вышел на поле в составе Динамо

По теме:
Поединок с Шахтером стал юбилейным для Бартуловича
Неожиданность из Полесья. В сборной Украины в марте будет два дебютанта
Степаненко открыл свой 20-й сезон в чемпионатах Украины
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Футбол | 16 марта 2026, 06:55 15
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной

Степан Раделич может переехать в Киев

«Это правда». Шевченко рассказал детали своего разговора с Модричем
Футбол | 16 марта 2026, 12:01 0
«Это правда». Шевченко рассказал детали своего разговора с Модричем
«Это правда». Шевченко рассказал детали своего разговора с Модричем

Президент УАФ пообщался с хавбеком Милана

Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Футбол | 16.03.2026, 07:45
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Бавария потеряла четырех голкиперов: 16-летний юноша дебютирует в ЛЧ
Футбол | 16.03.2026, 06:08
Бавария потеряла четырех голкиперов: 16-летний юноша дебютирует в ЛЧ
Бавария потеряла четырех голкиперов: 16-летний юноша дебютирует в ЛЧ
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Футбол | 16.03.2026, 09:17
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Khafre
Нарешті він повернувся. з ним точно золото візьмемо
Dynamo1927
Надо же его как-то продвигать чтобы продать. Вот для этого и даётся практика. 
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
