В состав Динамо вернулся игрок, который не выходил на поле четыре месяца
Владислав Бленуце заменил Назара Волошина в товарищеском матче против «Левого Берега»
В субботу, 14 марта, состоялся товарищеский матч, в котором встретились две киевских команды – «Динамо» и «Левый Берег». Подопечные Игоря Костюка одолели соперника со счетом 3:2.
В этом противостоянии на поле вышел румынский форвард Владислав Бленуце, который последний раз одевал «бело-синюю» футболку четыре месяца назад.
В матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги, который состоялся 9 ноября, «Динамо» одолело черкасский ЛНЗ со счетом 1:0, а Бленуце провел на поле десять минут во втором тайме.
С тех пор румынский нападающий пропустил 14 официальных и товарищеских поединков, а во время трансферного окна даже мог покинуть чемпионат Украины. Переход 24-летнего форварда в бухарестское «Динамо» не состоялся из-за запрета ФИФА.
В игре против «Левого Берега» Бленуце на 74-й минуте заменил Назара Волошина, но результативными действиями отличиться не сумел.
