Старт матча ЛНЗ и Александрии отложен из‑за воздушной тревоги
Матч 20-го тура УПЛ не начнется по графику
Продолжается 20-й тур Украинской Премьер-лиги.
14 марта в 13:00 должен был начаться матч: ЛНЗ – «Александрия».
Команды успели выйти на поле, прозвучал национальный гимн, однако после этого была объявлена воздушная тревога в Черкасской области.
На данный момент старт игры отложен, а команды находятся в укрытии в ожидании отмены угрозы.
20-й тур УПЛ начался двумя матчами 13 марта: «Карпаты» во Львове разгромили «Полтаву» – 4:0, а «Динамо» в киевском дерби одержало волевую победу над «Оболонью» – 2:1.
В субботу, 14 марта, кроме игры ЛНЗ – «Александрия», запланированы еще два матча: в 15:30 стартует игра в Ровно между «Вересом» и «Кудровкой», а в 18:00 в Житомире начнется матч «Полесье» – «Кривбасс».
