  Старт матча ЛНЗ и Александрии отложен из‑за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 13:05 | Обновлено 14 марта 2026, 13:15
366
0

Старт матча ЛНЗ и Александрии отложен из‑за воздушной тревоги

Матч 20-го тура УПЛ не начнется по графику

14 марта 2026, 13:05 | Обновлено 14 марта 2026, 13:15
366
0
Старт матча ЛНЗ и Александрии отложен из‑за воздушной тревоги
ФК Олександрия

Продолжается 20-й тур Украинской Премьер-лиги.

14 марта в 13:00 должен был начаться матч: ЛНЗ – «Александрия».

Команды успели выйти на поле, прозвучал национальный гимн, однако после этого была объявлена воздушная тревога в Черкасской области.

На данный момент старт игры отложен, а команды находятся в укрытии в ожидании отмены угрозы.

20-й тур УПЛ начался двумя матчами 13 марта: «Карпаты» во Львове разгромили «Полтаву» – 4:0, а «Динамо» в киевском дерби одержало волевую победу над «Оболонью» – 2:1.

В субботу, 14 марта, кроме игры ЛНЗ – «Александрия», запланированы еще два матча: в 15:30 стартует игра в Ровно между «Вересом» и «Кудровкой», а в 18:00 в Житомире начнется матч «Полесье» – «Кривбасс».

