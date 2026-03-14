ЛНЗ – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 14 марта, в 13:45 начался матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

ЛНЗ принимает «Александрию» в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».

На 33-й минуте игры хозяева заработали пенальти. Антон Боль остановил рукой удар соперника по воротам своей команды. 11-метровый пошел выполнять Илья Путря и сильным ударом переиграл Назара Макаренко.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур, 14 марта

ЛНЗ – Александрия – 1:0 (обновляется)

Гол: Путря, 35 (пен)

