ФОТО. Александрия и ЛНЗ назвали стартовые составы на матч 20-го тура УПЛ
Матч 20-го тура УПЛ начнется в 13:00
В субботу, 14 марта, в 13:00 состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги.
ЛНЗ примет «Александрию» в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Роман Блавацький из Львова.
Турнирное положение команд перед матчем: ЛНЗ имеет 41 очко и занимает второе место, а «Александрия» расположилась на предпоследней, 15-й, позиции с 11 баллами.
Перед началом встречи главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру:
ЛНЗ: Паламарчук – Путря, Муравский, Горин, Драмбаев, Кузик, Дидик, Рябов, Танковский, Микитишин, Ассинор.
Александрия: Макаренко – Огарков, Боль, Беиротче, Кампос, Бутко, Энрике, Мишнев, Цара, Ндиага, Родригеш.
