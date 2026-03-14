Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 марта 2026, 16:33 | Обновлено 14 марта 2026, 16:35
Жирона – Атлетик. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в субботу, 14 марта, в поединке 28-го тура чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

«Жирона» и «Атлетик» из Бильбао встретились в субботу, 14 марта, в матче 28-го тура испанской Ла Лиги.

Местом проведения поединка стал стадион «Estadi Municipal de Montilivi», стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 15:00 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Футболисты сборной Украины – форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков – вышли в стартовом составе каталонского клуба.

«Атлетик» набрал 35 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. «Жирона» разместилась на 15-й позиции, в активе команды Мичела – 31 пункт.

Испанская Ла Лига, 28-й тур. 14 марта

Жирона – Атлетик Бильбао – 1:0 (обновляется)

Гол: Ринкон, 4

Видео голов:

ВИДЕО. Жирона забила на 4-й минуте, Цыганков сделал результативную передачу

По теме:
ЛНЗ – Александрия – 2:0. По голу в тайме. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Саудовская Аравия. Таблица: звездный клуб упустил шанс стать лидером
Цыганков отметился 40-м результативным действием за Жирону
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Атлетик Бильбао Жирона - Атлетик Владислав Ванат Виктор Цыганков Владислав Крапивцов видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двоих легионеров
Футбол | 14 марта 2026, 11:37 8
Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двоих легионеров
Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двоих легионеров

Александр Зубков и Арсений Батагов пропустили тренировку «Трабзонспора» накануне матча Суперлиги

Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Футбол | 14 марта 2026, 05:55 25
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам

Горняки в первом матче 1/8 финала Лиги конференций переиграли польский Лех

Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Олимпийские игры | 13.03.2026, 18:55
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса после восьмого гола Пономаренко в УПЛ
Футбол | 13.03.2026, 19:05
ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса после восьмого гола Пономаренко в УПЛ
ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса после восьмого гола Пономаренко в УПЛ
Источник рассказал, сможет ли Ворскла доиграть сезон 2025/26 в Первой лиги
Футбол | 14.03.2026, 14:01
Источник рассказал, сможет ли Ворскла доиграть сезон 2025/26 в Первой лиги
Источник рассказал, сможет ли Ворскла доиграть сезон 2025/26 в Первой лиги
Популярные новости
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 7
Футбол
Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
13.03.2026, 05:42 5
Бокс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 06:22
Теннис
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
13.03.2026, 02:02 1
Бокс
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
13.03.2026, 07:04 8
Футбол
