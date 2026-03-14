Жирона – Атлетик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
«Жирона» и «Атлетик» из Бильбао встретились в субботу, 14 марта, в матче 28-го тура испанской Ла Лиги.
Местом проведения поединка стал стадион «Estadi Municipal de Montilivi», стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 15:00 по киевскому времени.
Футболисты сборной Украины – форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков – вышли в стартовом составе каталонского клуба.
«Атлетик» набрал 35 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. «Жирона» разместилась на 15-й позиции, в активе команды Мичела – 31 пункт.
Жирона – Атлетик Бильбао – 1:0 (обновляется)
Гол: Ринкон, 4
Видео голов:
ВИДЕО. Жирона забила на 4-й минуте, Цыганков сделал результативную передачу
