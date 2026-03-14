Кудровка – Верес – 0:0. Видео голов и обзор матча

«Кудровка» из Черниговской области и ровенский «Верес» встретились в субботу, 14 марта, в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Команды не сумели определить сильнейшего, оставив зрителей без забитых голов - 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения поединка стал стадион «Авангард». Стартовый свисток главного арбитра Софии Причины прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

«Верес» набрал 22 балла и остался на 11-й позиции в турнирной таблице. «Кудровка» занимает 12-е место, в активе команды Василия Баранова – 21 пункт.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур. 14 марта

Кудровка – Верес – 0:0