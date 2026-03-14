Украина. Премьер лига14 марта 2026, 22:16 |
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ перестанет существовать»
Известный тренер сделал неутешительный прогноз о львовском «Рухе»
Бывший наставник львовских «Карпат», известный специалист Мирон Маркевич, прокомментировал слухи о возможном будущем «Руха».
«Не знаю, какие там договоренности между двумя президентами. Что они решили и как договорились – мне неизвестно. Была возможность тогда всех забрать в «Карпаты», но одни уехали в Черкассы, другие – еще куда-то. Жаль, но «Рух» скоро исчезнет как команда», – сказал Маркевич.
Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.
